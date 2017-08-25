النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

قال: تعود له أغلب الإصابات الحديثة بالشرق الأوسط والسعودية.. والعالم بدأ يسيطر على الوباء

استبعد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، ظهور متحورات أخرى لجائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن بدأ العالم يسيطر على الوباء إلى حد ما، مبديًا في الوقت ذاته قلقه من تزايد حالات الإصابة بكورونا في المناطق الساخنة للجائحة في جنوب شرق آسيا؛ ما قد يفرز طفرات ومتحورات أخرى شديدة.

وتفصيلاً، قال "الأزرقي" لقناة "الإخبارية" ردًّا على إمكانية ظهور متحورات جديدة للوباء مثل دلتا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى بعد أن بدأت دول تسيطر على الوباء إلى حد ما، ولاسيما بعد أن بلغ عدد جرعات اللقاحات إلى الآن 4 مليارات جرعة على مستوى العالم".

وربط الاستشاري الأزرقي بين تزايد حالات الإصابة بكورونا وظهور المتحورات والطفرات الجينية للوباء كما ظهر متحور "دلتا" في الهند بعد ارتفاع حالات كورونا.

وأبدى في هذا السياق خوفه من ظهور طفرات أخرى شديدة مثل "دلتا" في المناطق الساخنة للجائحة كما في مناطق جنوب شرق آسيا: تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

ونوه الاستشاري "الأزرقي" بأهمية دور التحصين بأخذ جرعتين من اللقاحات في التخفيف من أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن 90 ٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"، وأغلب الإصابات الحديثة في الشرق الأوسط والسعودية هي لمتحور "دلتا"؛ فهو سريع الانتشار والأشد خطورة. مبينًا أن فاعلية اللقاحات ضد هذا المتحور أقل من المتحورات الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"
سبق

استبعد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، ظهور متحورات أخرى لجائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن بدأ العالم يسيطر على الوباء إلى حد ما، مبديًا في الوقت ذاته قلقه من تزايد حالات الإصابة بكورونا في المناطق الساخنة للجائحة في جنوب شرق آسيا؛ ما قد يفرز طفرات ومتحورات أخرى شديدة.

وتفصيلاً، قال "الأزرقي" لقناة "الإخبارية" ردًّا على إمكانية ظهور متحورات جديدة للوباء مثل دلتا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى بعد أن بدأت دول تسيطر على الوباء إلى حد ما، ولاسيما بعد أن بلغ عدد جرعات اللقاحات إلى الآن 4 مليارات جرعة على مستوى العالم".

وربط الاستشاري الأزرقي بين تزايد حالات الإصابة بكورونا وظهور المتحورات والطفرات الجينية للوباء كما ظهر متحور "دلتا" في الهند بعد ارتفاع حالات كورونا.

وأبدى في هذا السياق خوفه من ظهور طفرات أخرى شديدة مثل "دلتا" في المناطق الساخنة للجائحة كما في مناطق جنوب شرق آسيا: تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

ونوه الاستشاري "الأزرقي" بأهمية دور التحصين بأخذ جرعتين من اللقاحات في التخفيف من أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن 90 ٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"، وأغلب الإصابات الحديثة في الشرق الأوسط والسعودية هي لمتحور "دلتا"؛ فهو سريع الانتشار والأشد خطورة. مبينًا أن فاعلية اللقاحات ضد هذا المتحور أقل من المتحورات الأخرى.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
11:33 PM

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

قال: تعود له أغلب الإصابات الحديثة بالشرق الأوسط والسعودية.. والعالم بدأ يسيطر على الوباء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
5,079

استبعد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، ظهور متحورات أخرى لجائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن بدأ العالم يسيطر على الوباء إلى حد ما، مبديًا في الوقت ذاته قلقه من تزايد حالات الإصابة بكورونا في المناطق الساخنة للجائحة في جنوب شرق آسيا؛ ما قد يفرز طفرات ومتحورات أخرى شديدة.

وتفصيلاً، قال "الأزرقي" لقناة "الإخبارية" ردًّا على إمكانية ظهور متحورات جديدة للوباء مثل دلتا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى بعد أن بدأت دول تسيطر على الوباء إلى حد ما، ولاسيما بعد أن بلغ عدد جرعات اللقاحات إلى الآن 4 مليارات جرعة على مستوى العالم".

وربط الاستشاري الأزرقي بين تزايد حالات الإصابة بكورونا وظهور المتحورات والطفرات الجينية للوباء كما ظهر متحور "دلتا" في الهند بعد ارتفاع حالات كورونا.

وأبدى في هذا السياق خوفه من ظهور طفرات أخرى شديدة مثل "دلتا" في المناطق الساخنة للجائحة كما في مناطق جنوب شرق آسيا: تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

ونوه الاستشاري "الأزرقي" بأهمية دور التحصين بأخذ جرعتين من اللقاحات في التخفيف من أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن 90 ٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"، وأغلب الإصابات الحديثة في الشرق الأوسط والسعودية هي لمتحور "دلتا"؛ فهو سريع الانتشار والأشد خطورة. مبينًا أن فاعلية اللقاحات ضد هذا المتحور أقل من المتحورات الأخرى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة