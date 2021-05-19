9 نصائح للوقاية من استخدام البلاستيك وتفادي مخاطر "الاستروجين الاصطناعي"

استشاري: يؤثر على هرمونات الغدد الصماء ويهدد الفتيات بالبلوغ المبكر

دعا استشاري الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أفراد المجتمع إلى الحد من استخدام البلاستيك في المنازل؛ مبينًا أن لاستخدام البلاستيك المتزايد كثيرًا من الأضرار البيئية وعلى صحة الإنسان، بعد أن أثبتت الدراسات الطبية أن صناعة المواد البلاستيكية التي تنتشر بكثافة في منازلنا ونتعرض لها باستمرار، تعتمد على العديد من المركبات البتروكيميائية منها الاستروجين الاصطناعي الضار بصحة الإنسان ودوره في تعطيل الجهاز الهرموني في كل من الرجال والنساء ويسبب التشوهات الخلقية في الأطفال حديثي الولادة.

وبيّن الأغا أن هذه المركّبات توجد في العديد من المواد البلاستيكية المنزلية الشائعة؛ منها زجاجات الماء، ورضاعات الأطفال، وألعاب الأطفال، ومواد التغليف والتعبئة، ومستحضرات التجميل النسائية، والمواد الحافظة، والمبيدات الحشرية، وبعض أنواع الصابون والشامبو.. وتلك المواد تحتوي على مركّبات ضارة، لها دور سلبي في هرمونات الغدد الصماء، وتحتوي على هرمون الاستروجين الاصطناعي، الذي من شأنه تقليد عمل هرمون الاستروجين الطبيعي لدى الجنسين وخصوصًا الإناث، ويسبب العديد من الأضرار الصحية منها البلوغ المبكر لدى الفتيات.

وتابع: لاحظ جميع الأطباء المتخصصين في مجال الغدد الصماء على المستوى العالمي والمناطق العربية، زيادة عدد الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة؛ فعلى سبيل المثال (ظهور الثديين في عمر 6- 7 سنوات، وحدوث الدورة الشهرية من 8- 9 سنوات من العمر)، كما أن المواد الصناعية لها أثر على زيادة خطر نسبة الإصابة بالسرطانات المعتمدة على هرمون الاستروجين مثل (سرطان الثدي)، وأيضًا التأثير على خصوبة الحيامن لدى الذكور.

٩ نصائح هامة

ويؤكد البروفيسور "الأغا" أن الوقاية في هذا الجانب تكون من خلال تسع خطوات مهمة وهي:

- عدم شراء المواد الغذائية المعبأة في البلاستيك؛ لأن تأثير هذه المواد سينتقل إلى الطعام.

- التقليل من الشرب في الأكواب البلاستيكية والاستعاضة عنها بالأكواب الزجاجية.

- عدم استخدام قوارير الماء البلاستيكية والاستعاضة عنها بعبوات الماء الزجاجية وخصوصًا إذا تعرّض البلاستيك للحرارة أو الشمس؛ لافتًا إلى أن كثيرا من الدول العالمية بدأت استخدام قوارير المياه الزجاجية.

- عدم استخدام البلاستيك أو النايلون الذي يغطي الأطعمة مطلقًا في المايكروويف لتسخين المواد الغذائية؛ فإن ذلك وسيلة كبيرة لزيادة السرطان.

- الابتعاد عن استخدام السوائل الساخنة في الأكواب البلاستيكية أو المصنعة بالمواد البتروكيميائية، والاستعاضة عنها بالزجاجية والفخارية.

- تجنب المعلبات والمواد الغذائية التي تحتوي على المواد الحافظة، والتحول إلى منتجات اللحوم العضوية؛ فالكثير من الديوك الرومية والدجاج والأبقار تنمو أكبر وأسرع (وإنتاج اللحوم أكثر) بسبب استخدام الهرمونات المساعدة، كذلك فإن اللحوم العضوية مكلفة للغاية مقارنة باللحوم التقليدية.

- تجنب ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الدهانات والزيوت، وأكل الفواكه والخضراوات التي تُزرع عضويًّا، والخالية من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة الاصطناعية، واستخدام منظفات الغسيل الطبيعية فقط.