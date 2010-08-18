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"صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد

للفئة العمرية من ١٢ - ١٨

خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.

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"صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد
سبق

خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
06:02 PM

"صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد

للفئة العمرية من ١٢ - ١٨

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.

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