"صحة مكة" تخصّص مركز صحي التخصصي لتقديم لقاح كورونا للطلاب دون حجز موعد

خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.
خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.
خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.
خصّصت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مركز صحي التخصصي لاستقبال الطلاب والطالبات من الفئة العمرية "١٢ - ١٨" عامًا لتقديم لقاح فيروس "كورونا" لهم دون الحاجة لحجز موعد مسبق تزامنًا مع بداية العام الدراسي.