أرامكو تعلن تحالفاً إستراتيجياً بهدف تطوير واسع لبرمجيات أعمالها

قالت: خطوة في مسيرة التحوّل والريادة الرقمية ما يمهد مزيداً من التكامل

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم، تحالفاً إستراتيجياً مع شركة ساب السعودية؛ لتنفيذ مشروع للتوسّع الرقمي في نظام تخطيط موارد الشركة.

وعدّت الشركة الاتفاقية خطوة أخرى في مسيرة التحوّل والريادة الرقمية بأرامكو السعودية، ما يمهّد الطريق لمزيد من التكامل بين التقنيات الجديدة، في مشهد تقني سريع التطوّر، حيث سيعمل نظام (ساب) لتخطيط موارد الشركة على نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، بما فيها الخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والتحليلات المتاحة للمستخدمين، والتنقل، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وحلول إنترنت الأشياء.

وستعزّز إسهامات أرامكو السعودية في بيئة الأعمال المحلية من خلال توسيع نطاق التحالف الإستراتيجي مع (ساب السعودية)، في توفير الوظائف، والتدريب، وتوطين خدمات الموردين، والأبحاث والتطوير، إضافة إلى تمكين مزيد من الكفاءات، حيث سيقدم مركز بيانات نظام (ساب) في المملكة حلولًا سحابية جديدة لأرامكو السعودية والشركات الأخرى.

وبهذه المناسبة، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، التزام الشركة ببرنامج التحوّل الرقمي، الذي يعمل على تحسين قدرتها في تلبية احتياجات عملائها في مختلف أنحاء العالم، ويضع معياراً جديداً لاستخدام التقنية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات والحلول القائمة ضمن مبادرات التحوّل الرقمي ستنعكس على جميع أوجه أعمال الشركة، وذلك مجرد مثال آخر على كيفية تطبيق الشركة أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما أنه يُعدّ إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة الرقمية، ويُسهم كذلك في تحقيق أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).

من جهته، أفاد المدير المالي وعضو المجلس التنفيذي لشركة (ساب) لوكا موسيتش، بأن أرامكو السعودية و(ساب) خلال 23 عامًا من التعاون المثمر، أصبحتا شريكين إستراتيجيين، حيث تم طوال هذه الفترة تقديم عديد من مبادرات الابتكار المشتركة، وأفضل الممارسات في أعمال النفط الخام والغاز، إضافة إلى تعزيز العمليات التجارية، وتوسيع أفق الفرص في هذا القطاع، لافتاً إلى أن أرامكو السعودية اتخذت الخطوة التالية في مسيرة التحوّل الرقمي بالانتقال إلى مؤسسة ذكية، وتنفيذ نظام (ساب) لتخطيط موارد المؤسسات للشركات الكبيرة، ومنصة متطورة لتقنية الأعمال إلى جانب عديد من التقنيات الأخرى.

يُذكر أن منصة نظام (ساب) الجديدة، ستدعم برنامج التحوّل الرقمي في شركة أرامكو السعودية، وتعزز تطبيق عمليات جديدة لأغلبية التطبيقات والحلول في مختلف أعمالها، ويستخدم التصميم الجديد التقنيات الناشئة التي ستدفع أرامكو السعودية إلى مرحلة جديدة من المشاريع الذكية، متضمنة عديداً من المزايا تشمل المعالجة الأكثر سرعة، والاستخدام الميسّر، والإصدار الفوري للتقارير، والتكامل مع الحلول السحابية، وتوحيد الأنظمة ما يقلل من الكلفة.