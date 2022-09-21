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تشكيلات العروض الجوية تزيّن سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطني

بمجموعة من الطائرات المقاتلة التي تزيّنت باللون الأخضر وبالعلم السعودي

شهدت سماء محافظة جدة، اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.


وتفصيلاً: قامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون)، وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض.

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تشكيلات العروض الجوية تزيّن سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطني
سبق

شهدت سماء محافظة جدة، اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.


وتفصيلاً: قامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون)، وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:40 PM

تشكيلات العروض الجوية تزيّن سماء الواجهة البحرية بجدة بمناسبة اليوم الوطني

بمجموعة من الطائرات المقاتلة التي تزيّنت باللون الأخضر وبالعلم السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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شهدت سماء محافظة جدة، اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وبمشاركة فريق الصقور السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.


وتفصيلاً: قامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي بالاستعراض أمام الحضور بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة بطائرات من نوع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون)، وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود؛ حيث تم تجهيزها خصيصًا للمشاركة في هذه الاحتفالية وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض.

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