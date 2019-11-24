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"شقراء حائل" تتوج بكأس حفل ميدان الفروسية الرابع

تخلله ٥ أشواط على مسافة ١٤٠٠ متر

شهد ميدان فروسية حائل، اليوم، حفل سباقه الرابع للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل للفروسية؛ حيث توجت الفرس "شقراء حائل" بكأس الحفل.

وتفصيلًا: تخلل الحفل ٥ أشواط كانت جميعها على مسافة 1400م وجاءت نتائجها على النحو التالي: فاز الجواد "يحللي" للمالك والمدرب خالد ضيف الله الصخري والخيال تركي العوفي بالشوط الأول المخصص للدرجة مبتدئة.

وانتزع الجواد "بعيد المغازي" للمالك والمدرب راشد مناحي الهمزاني، الشوط الثاني المخصص لمفتوح مواليد 2018 بالخيال سليمان الحديبي.

وجاء الشوط الثالث مفتوح الدرجات من نصيب الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وحقق الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد "علم الكحلي" للمالك والمدرب ممدوح علي الخميش بالخيال فارس المطرودي.

وخطفت الفرس "شقراء حائل" لإسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد بالخيال البراء المحيميدي، كأس الشوط الخامس والرئيسي لمفتوح مواليد 2019.

وفي نهاية سباق الفروسية الرابع بمنطقة حائل سلم مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"شقراء حائل" تتوج بكأس حفل ميدان الفروسية الرابع
سبق

شهد ميدان فروسية حائل، اليوم، حفل سباقه الرابع للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل للفروسية؛ حيث توجت الفرس "شقراء حائل" بكأس الحفل.

وتفصيلًا: تخلل الحفل ٥ أشواط كانت جميعها على مسافة 1400م وجاءت نتائجها على النحو التالي: فاز الجواد "يحللي" للمالك والمدرب خالد ضيف الله الصخري والخيال تركي العوفي بالشوط الأول المخصص للدرجة مبتدئة.

وانتزع الجواد "بعيد المغازي" للمالك والمدرب راشد مناحي الهمزاني، الشوط الثاني المخصص لمفتوح مواليد 2018 بالخيال سليمان الحديبي.

وجاء الشوط الثالث مفتوح الدرجات من نصيب الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وحقق الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد "علم الكحلي" للمالك والمدرب ممدوح علي الخميش بالخيال فارس المطرودي.

وخطفت الفرس "شقراء حائل" لإسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد بالخيال البراء المحيميدي، كأس الشوط الخامس والرئيسي لمفتوح مواليد 2019.

وفي نهاية سباق الفروسية الرابع بمنطقة حائل سلم مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:52 PM

"شقراء حائل" تتوج بكأس حفل ميدان الفروسية الرابع

تخلله ٥ أشواط على مسافة ١٤٠٠ متر

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منصور الشلاقي - حائل
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شهد ميدان فروسية حائل، اليوم، حفل سباقه الرابع للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل للفروسية؛ حيث توجت الفرس "شقراء حائل" بكأس الحفل.

وتفصيلًا: تخلل الحفل ٥ أشواط كانت جميعها على مسافة 1400م وجاءت نتائجها على النحو التالي: فاز الجواد "يحللي" للمالك والمدرب خالد ضيف الله الصخري والخيال تركي العوفي بالشوط الأول المخصص للدرجة مبتدئة.

وانتزع الجواد "بعيد المغازي" للمالك والمدرب راشد مناحي الهمزاني، الشوط الثاني المخصص لمفتوح مواليد 2018 بالخيال سليمان الحديبي.

وجاء الشوط الثالث مفتوح الدرجات من نصيب الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وحقق الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد "علم الكحلي" للمالك والمدرب ممدوح علي الخميش بالخيال فارس المطرودي.

وخطفت الفرس "شقراء حائل" لإسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد بالخيال البراء المحيميدي، كأس الشوط الخامس والرئيسي لمفتوح مواليد 2019.

وفي نهاية سباق الفروسية الرابع بمنطقة حائل سلم مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.

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