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وكيل إمارة الرياض: مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها

رفع التهنئة للقيادة باليوم الوطني

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "إن مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها وملحمتها بعزيمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمة الله- ورجاله الأوفياء على التوحيد ونشر الأمن علمًا وعملًا، وتقويم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية".
وأضاف الدكتور السديري: "إن الحاضر خير شاهد على الماضي في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما نعيشه اليوم من نماء وازدهار ورؤية حكيمة؛ لمواصلة البناء والعطاء "المملكة 2030" أكبر دليل على المسيرة المباركة للملك والمؤسس وأبنائه الملوك البررة".
وفي ختام الكلمه، سأل وكيل إمارة الرياض، الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.

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وكيل إمارة الرياض: مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "إن مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها وملحمتها بعزيمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمة الله- ورجاله الأوفياء على التوحيد ونشر الأمن علمًا وعملًا، وتقويم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية".
وأضاف الدكتور السديري: "إن الحاضر خير شاهد على الماضي في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما نعيشه اليوم من نماء وازدهار ورؤية حكيمة؛ لمواصلة البناء والعطاء "المملكة 2030" أكبر دليل على المسيرة المباركة للملك والمؤسس وأبنائه الملوك البررة".
وفي ختام الكلمه، سأل وكيل إمارة الرياض، الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:10 PM

وكيل إمارة الرياض: مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها

رفع التهنئة للقيادة باليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "إن مشاعر الاعتزاز والفخر غامرة بهذه المناسبة العظيمة بتاريخها وملحمتها بعزيمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمة الله- ورجاله الأوفياء على التوحيد ونشر الأمن علمًا وعملًا، وتقويم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية".
وأضاف الدكتور السديري: "إن الحاضر خير شاهد على الماضي في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما نعيشه اليوم من نماء وازدهار ورؤية حكيمة؛ لمواصلة البناء والعطاء "المملكة 2030" أكبر دليل على المسيرة المباركة للملك والمؤسس وأبنائه الملوك البررة".
وفي ختام الكلمه، سأل وكيل إمارة الرياض، الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.

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