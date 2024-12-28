النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل " دشن الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاثنين، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي للدراجات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات في المملكة إلى آفاق واسعة.

حضر مراسم تدشين الهوية الجديدة كل من الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، وأسماء الجاسر نائب رئيس مجلس الإدارة، وفارس العتيبي المدير التنفيذي بالاتحاد.

يذُكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقوم بتنظيم عددٍ من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية، والذي سينطلقُ في محافظة العُلا في الفترة ما بين 1-5 فبراير 2022م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل " دشن الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات
سبق

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاثنين، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي للدراجات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات في المملكة إلى آفاق واسعة.

حضر مراسم تدشين الهوية الجديدة كل من الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، وأسماء الجاسر نائب رئيس مجلس الإدارة، وفارس العتيبي المدير التنفيذي بالاتحاد.

يذُكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقوم بتنظيم عددٍ من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية، والذي سينطلقُ في محافظة العُلا في الفترة ما بين 1-5 فبراير 2022م.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
07:31 PM

"الفيصل " دشن الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
762

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاثنين، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي للدراجات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات في المملكة إلى آفاق واسعة.

حضر مراسم تدشين الهوية الجديدة كل من الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، وأسماء الجاسر نائب رئيس مجلس الإدارة، وفارس العتيبي المدير التنفيذي بالاتحاد.

يذُكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقوم بتنظيم عددٍ من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية، والذي سينطلقُ في محافظة العُلا في الفترة ما بين 1-5 فبراير 2022م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,957
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,603
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,516

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة