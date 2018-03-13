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جمعية الأمن الصناعي بالجبيل تبرم عددًا من الاتفاقيات

لتعزيز التعاون المشترك مع عدة جهات في التدريب والتطوير

احتفلت الجمعية الدولية للأمن الصناعي، مؤخرًا، بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التدريب والتطوير وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية.

وتضمن ذلك توقيع عقد تعاون بينها وبين مؤسسة روز الفرح لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومثّل الجمعية في التوقيع المدير المالي للجمعية ثامر الغامدي ومثل مؤسسة روز الفرح مديرها العام وليد سعيد محمد آل حيدر ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المعارض والمؤتمرات التي ستنفذها الجمعية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الخليج للتدريب، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز روح التعاون المشترك بين الجانبين في التدريب والتطوير.

وشمل الحفل عقد اجتماع بين رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي راشد البكر مع إدارة فندق الإنتركونتيننتال بالجبيل التي مثلها فهد الصايغ.

وأبدى "الصايغ" دعمه للجمعية لما تقدمه من أعمال تخدم المجتمع .

يذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي وتحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، وذلك عبر تقديم البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات.

جمعية الأمن الصناعي الجبيل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية الأمن الصناعي بالجبيل تبرم عددًا من الاتفاقيات
سبق

احتفلت الجمعية الدولية للأمن الصناعي، مؤخرًا، بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التدريب والتطوير وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية.

وتضمن ذلك توقيع عقد تعاون بينها وبين مؤسسة روز الفرح لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومثّل الجمعية في التوقيع المدير المالي للجمعية ثامر الغامدي ومثل مؤسسة روز الفرح مديرها العام وليد سعيد محمد آل حيدر ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المعارض والمؤتمرات التي ستنفذها الجمعية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الخليج للتدريب، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز روح التعاون المشترك بين الجانبين في التدريب والتطوير.

وشمل الحفل عقد اجتماع بين رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي راشد البكر مع إدارة فندق الإنتركونتيننتال بالجبيل التي مثلها فهد الصايغ.

وأبدى "الصايغ" دعمه للجمعية لما تقدمه من أعمال تخدم المجتمع .

يذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي وتحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، وذلك عبر تقديم البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:54 PM

جمعية الأمن الصناعي بالجبيل تبرم عددًا من الاتفاقيات

لتعزيز التعاون المشترك مع عدة جهات في التدريب والتطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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احتفلت الجمعية الدولية للأمن الصناعي، مؤخرًا، بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التدريب والتطوير وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية.

وتضمن ذلك توقيع عقد تعاون بينها وبين مؤسسة روز الفرح لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومثّل الجمعية في التوقيع المدير المالي للجمعية ثامر الغامدي ومثل مؤسسة روز الفرح مديرها العام وليد سعيد محمد آل حيدر ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المعارض والمؤتمرات التي ستنفذها الجمعية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الخليج للتدريب، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز روح التعاون المشترك بين الجانبين في التدريب والتطوير.

وشمل الحفل عقد اجتماع بين رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي راشد البكر مع إدارة فندق الإنتركونتيننتال بالجبيل التي مثلها فهد الصايغ.

وأبدى "الصايغ" دعمه للجمعية لما تقدمه من أعمال تخدم المجتمع .

يذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي وتحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، وذلك عبر تقديم البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات.

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