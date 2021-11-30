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"الصناعة والثروة المعدنية": 1,865 رخصة سارية في قطاع التعدين حتى أكتوبر الماضي

المؤشرات تعكس النمو والاستدامة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه "نظام الاستثمار التعديني"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى شهر أكتوبر بلغت 1,865 رخصة، شملت 1,058 رخصة لمحاجر مواد البناء، و615 رخصة استكشاف، و169 رخصة استغلال للتعدين والمناجم، بالإضافة إلى 23 رخصة استطلاع، حيث تعكس المؤشرات النمو والاستدامة لقطاع التعدين في المملكة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني.

وكشفت الوزارة في تقرير المؤشرات التعدينية أن عدد الرخص الجديدة الصادرة في شهر أكتوبر 2021م بلغ 101 رخصة، منها 94 رخصة محاجر مواد البناء، و5 رخص استكشاف ورخصتا استطلاع.

ويتضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، تشمل رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن بمدة سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة سنة، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تتضمن: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.


يُذكر أن منصة "تعدين" تُمكّن المستثمرين من التقدم بطلب التراخيص والخدمات عبر منصة رقمية موحدة تشمل كل ما يخص القطاع التعديني؛ لتسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين، والتقليل من عدد الإجراءات لكل عملية وتقليص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء؛ تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الصناعة والثروة المعدنية": 1,865 رخصة سارية في قطاع التعدين حتى أكتوبر الماضي
سبق

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى شهر أكتوبر بلغت 1,865 رخصة، شملت 1,058 رخصة لمحاجر مواد البناء، و615 رخصة استكشاف، و169 رخصة استغلال للتعدين والمناجم، بالإضافة إلى 23 رخصة استطلاع، حيث تعكس المؤشرات النمو والاستدامة لقطاع التعدين في المملكة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني.

وكشفت الوزارة في تقرير المؤشرات التعدينية أن عدد الرخص الجديدة الصادرة في شهر أكتوبر 2021م بلغ 101 رخصة، منها 94 رخصة محاجر مواد البناء، و5 رخص استكشاف ورخصتا استطلاع.

ويتضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، تشمل رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن بمدة سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة سنة، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تتضمن: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.


يُذكر أن منصة "تعدين" تُمكّن المستثمرين من التقدم بطلب التراخيص والخدمات عبر منصة رقمية موحدة تشمل كل ما يخص القطاع التعديني؛ لتسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين، والتقليل من عدد الإجراءات لكل عملية وتقليص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء؛ تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:27 PM

"الصناعة والثروة المعدنية": 1,865 رخصة سارية في قطاع التعدين حتى أكتوبر الماضي

المؤشرات تعكس النمو والاستدامة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه "نظام الاستثمار التعديني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى شهر أكتوبر بلغت 1,865 رخصة، شملت 1,058 رخصة لمحاجر مواد البناء، و615 رخصة استكشاف، و169 رخصة استغلال للتعدين والمناجم، بالإضافة إلى 23 رخصة استطلاع، حيث تعكس المؤشرات النمو والاستدامة لقطاع التعدين في المملكة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني.

وكشفت الوزارة في تقرير المؤشرات التعدينية أن عدد الرخص الجديدة الصادرة في شهر أكتوبر 2021م بلغ 101 رخصة، منها 94 رخصة محاجر مواد البناء، و5 رخص استكشاف ورخصتا استطلاع.

ويتضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، تشمل رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن بمدة سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة سنة، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تتضمن: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.


يُذكر أن منصة "تعدين" تُمكّن المستثمرين من التقدم بطلب التراخيص والخدمات عبر منصة رقمية موحدة تشمل كل ما يخص القطاع التعديني؛ لتسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين، والتقليل من عدد الإجراءات لكل عملية وتقليص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء؛ تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة.

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