احترازياً.. إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكثرة الزوّار وغياب التنظيم

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بأبها، حديقة المطار، مساء الجمعة، لمدة ٢٤ ساعة احترازياً؛ لكثرة الزوّار والمرتادين علاوةً على غياب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية عند الدخول لها، وعدم وجود التنظيم المثالي بداخلها من قِبل المستثمر.

وتمّ أيضاً إغلاق صالة المطاعم والألعاب الترفيهية بعسير مول لكثرة الزوّار وغياب الإجراءات الاحترازية والتنظيم الصحي المثالي في هذه الظروف الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، عملاً بتوجيهات أمانة المنطقة ممثلةً بأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ في متابعة الإجراءات الاحترازية في المجمعات والمنشآت التجارية المتنوعة.

وفي السياق نفسه تبين أن الإغلاق كان احترازياً؛ بعد أن لاحظت الفرق الرقابية ببلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية ومواقع عدة في نِطاقها ومن ضمنها الحديقة وصالة الألعاب كثرة الزوّار والمرتادين مع غياب الالتزام التام والمثالي بالإجراءات الاحترازية، وعدم المحافظة على التباعد والتدابير الوقائية الأخرى، ما استدعى إغلاق الموقعين احترازياً، بعد أن تمّ مُسبقاً إبلاغ جميع المنشآت والمستثمرين في الحدائق، بضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الصحة والالتزام بها تماماً، وخاصةً في أماكن التجمعات المختلفة.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ إن الجولات الرقابية مستمرة يومياً مع استمرار أعمال التوعية والتثقيف داخل هذه المنشآت التجارية المتنوعة، وخاصةً الحدائق والمتنزهات، مطالباً الجميع بالالتزام بالتدابير الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات التي تشهد كثافةً من الزوّار والتواصل عبر ٩٤٠ لرفع البلاغات والملاحظات والمخالفين للإجراءات الاحترازية.