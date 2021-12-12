أغلقت بلدية الجنوب الفرعية مساء اليوم محطة بطريق مكة السريع وبها مجمع للخدمات؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.
وعلمت "سبق" أن رئيس البلدية المهندس أحمد سراج الشافعي، قاد فريقاً لإغلاق المحطة بمشاركة الجهات الأمنية.
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جدة.. إغلاق محطة كبيرة على طريق مكة السريع
لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية
أغلقت بلدية الجنوب الفرعية مساء اليوم محطة بطريق مكة السريع وبها مجمع للخدمات؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.
وعلمت "سبق" أن رئيس البلدية المهندس أحمد سراج الشافعي، قاد فريقاً لإغلاق المحطة بمشاركة الجهات الأمنية.
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جدة.. إغلاق محطة كبيرة على طريق مكة السريععبدالله الراجحي سبق 2021-12-12
أغلقت بلدية الجنوب الفرعية مساء اليوم محطة بطريق مكة السريع وبها مجمع للخدمات؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
07:59 PM
جدة.. إغلاق محطة كبيرة على طريق مكة السريع
لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية
أغلقت بلدية الجنوب الفرعية مساء اليوم محطة بطريق مكة السريع وبها مجمع للخدمات؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.
وعلمت "سبق" أن رئيس البلدية المهندس أحمد سراج الشافعي، قاد فريقاً لإغلاق المحطة بمشاركة الجهات الأمنية.
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