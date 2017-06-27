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"الفاتنة" الأكبر.. شاهد قصة بناء "جدة سوبر دوم" برواية أبطالها السعوديين

تحفة على 34 ألف متر بمقاعد تتسع لـ35 ألف شخص.. قبة عنوانها "غينيس"

أنتجت إدارة موسم جدة، عملًا فنيًّا يروي قصة بناء "جدة سوبر دوم" خلال 10 أشهر والتحديات التي مرت بها "الفاتنة" في مراحلها الثلاث تزامنًا مع جائحة كورونا.

وكشف مهندسو المشروع عن مشاعر الفخر منذ ميلاد تحفة فنية ضخمة بلا أعمدة، استحقت أن تدخل موسوعة "غينيس" كأكبر قبة عالمية حتى الآن على مساحة 34636م، وتتسع مقاعدها لأكثر من 35 ألف شخص.

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"الفاتنة" الأكبر.. شاهد قصة بناء "جدة سوبر دوم" برواية أبطالها السعوديين
سبق

أنتجت إدارة موسم جدة، عملًا فنيًّا يروي قصة بناء "جدة سوبر دوم" خلال 10 أشهر والتحديات التي مرت بها "الفاتنة" في مراحلها الثلاث تزامنًا مع جائحة كورونا.

وكشف مهندسو المشروع عن مشاعر الفخر منذ ميلاد تحفة فنية ضخمة بلا أعمدة، استحقت أن تدخل موسوعة "غينيس" كأكبر قبة عالمية حتى الآن على مساحة 34636م، وتتسع مقاعدها لأكثر من 35 ألف شخص.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:14 AM

"الفاتنة" الأكبر.. شاهد قصة بناء "جدة سوبر دوم" برواية أبطالها السعوديين

تحفة على 34 ألف متر بمقاعد تتسع لـ35 ألف شخص.. قبة عنوانها "غينيس"

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عيسى الحربي - الرياض
3
3,471

أنتجت إدارة موسم جدة، عملًا فنيًّا يروي قصة بناء "جدة سوبر دوم" خلال 10 أشهر والتحديات التي مرت بها "الفاتنة" في مراحلها الثلاث تزامنًا مع جائحة كورونا.

وكشف مهندسو المشروع عن مشاعر الفخر منذ ميلاد تحفة فنية ضخمة بلا أعمدة، استحقت أن تدخل موسوعة "غينيس" كأكبر قبة عالمية حتى الآن على مساحة 34636م، وتتسع مقاعدها لأكثر من 35 ألف شخص.

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