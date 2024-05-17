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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

"الطائف" تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1279

59 غادروا العزل.. وحصيلة التعافي 328 حالة

لا زالت "الطائف" تُسجل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 81 حالة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1279 إصابة، في حين غادر العزل بحمد الله 59 حالة جديدة تضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 328 حالة تعافٍ.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 950 حالة .

الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطائف" تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1279
سبق

لا زالت "الطائف" تُسجل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 81 حالة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1279 إصابة، في حين غادر العزل بحمد الله 59 حالة جديدة تضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 328 حالة تعافٍ.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 950 حالة .

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:46 PM

"الطائف" تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1279

59 غادروا العزل.. وحصيلة التعافي 328 حالة

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فهد العتيبي - الطائف
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106

لا زالت "الطائف" تُسجل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 81 حالة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1279 إصابة، في حين غادر العزل بحمد الله 59 حالة جديدة تضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 328 حالة تعافٍ.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 950 حالة .

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