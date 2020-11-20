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أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية

"الأرصاد" نبّهت إلى استمرار الحالة حتى يوم غدٍ السبت

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع ظهر اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية

والشعاب، في مراكز "النباه وأبو شكير ونبط ورخو والمرتفعات الجبلية".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة

مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، موضحة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري

السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

محافظة ينبع أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية
سبق

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع ظهر اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية

والشعاب، في مراكز "النباه وأبو شكير ونبط ورخو والمرتفعات الجبلية".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة

مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، موضحة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري

السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
04:24 PM

أمطار غزيرة على شمال ينبع.. و"المدني" يحذر  من بطون الأودية

"الأرصاد" نبّهت إلى استمرار الحالة حتى يوم غدٍ السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع ظهر اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية

والشعاب، في مراكز "النباه وأبو شكير ونبط ورخو والمرتفعات الجبلية".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة

مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، موضحة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري

السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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