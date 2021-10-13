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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السلمي وبقعاء وسميراء والشنان، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السلمي وبقعاء وسميراء والشنان، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:54 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السلمي وبقعاء وسميراء والشنان، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

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