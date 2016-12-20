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البنك المركزي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة

تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"، التي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وتتيح منصة البيانات المفتوحة عددًا من المزايا، منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات، وعرضها في صفحة واحدة. كما تُمكِّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة، مثل (Excel وCSV)، وتحديد المدة الزمنية، ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحميلها.

إلى جانب ذلك، توفر المنصة أيضًا سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، إضافة إلى خاصية البحث السريع.

وأوضح البنك المركزي أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة؛ إذ ستضاف واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface، كما ستُتاح خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).

ويمكن زيارة منصة البيانات المفتوحة عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/database.aspx .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"، التي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وتتيح منصة البيانات المفتوحة عددًا من المزايا، منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات، وعرضها في صفحة واحدة. كما تُمكِّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة، مثل (Excel وCSV)، وتحديد المدة الزمنية، ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحميلها.

إلى جانب ذلك، توفر المنصة أيضًا سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، إضافة إلى خاصية البحث السريع.

وأوضح البنك المركزي أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة؛ إذ ستضاف واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface، كما ستُتاح خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).

ويمكن زيارة منصة البيانات المفتوحة عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/database.aspx .

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:41 PM

البنك المركزي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة

تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
586

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"، التي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وتتيح منصة البيانات المفتوحة عددًا من المزايا، منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات، وعرضها في صفحة واحدة. كما تُمكِّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة، مثل (Excel وCSV)، وتحديد المدة الزمنية، ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحميلها.

إلى جانب ذلك، توفر المنصة أيضًا سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، إضافة إلى خاصية البحث السريع.

وأوضح البنك المركزي أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة؛ إذ ستضاف واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface، كما ستُتاح خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).

ويمكن زيارة منصة البيانات المفتوحة عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/database.aspx .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,680
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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