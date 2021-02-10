القصيم.. القبض على 12 متسولاً يحتالون على المواطنين بحجة "دية دم"

بحوزتهم مبلغ مالي ويستأجرون المركبات لهذا الغرض

أوقفت الجهات الأمنية بالقصيم مجموعة من الأشخاص من الجنسية اليمينة، يقومون بطرق أبواب المنازل والتسوّل والتحايل على المواطنين بأن عليهم "دية دم"، ويطلبون المساعدة في قضائه مالياً.

وفي التفاصيل، فقد نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على منصة "سناب شات"، مشيرةً إلى مقاطع الفيديو المتداولة عن ممارسة بعض الأشخاص لهذه الوسيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من رصد 12 شخصاً من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة دخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا الغرض.

وأضافت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ 16.537 ريالاً، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة".