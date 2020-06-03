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الكشف عن تفاصيل عملية اغتيال المصوِّر الصحفي "القعيطي" في عدن

ملثمون أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه بعدما هرب من محاولة دهس

كشفت معلومات تفاصيل جديدة حول مقتل المصوِّر الصحفي اليمني نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.

وأوضحت مصادر إعلامية يمنية أن القعيطي كان يستخدم هاتفه النقال بالقرب من منزله، وفوجئ بسيارة تحاول دهسه، فهرب منها، واختبأ خلف مركبة، فنزل ملثمون، وأطلقوا عليه رصاصات، أردته قتيلاً.


وتتواصل الإدانات المحلية والدولية لجريمة مقتل المصور الصحفي القعيطي الذي جال بعدسته الجبهات منذ بداية الحرب في اليمن، وعمل مصورًا لوكالة فرانس برس في اليمن.

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الكشف عن تفاصيل عملية اغتيال المصوِّر الصحفي "القعيطي" في عدن
سبق

كشفت معلومات تفاصيل جديدة حول مقتل المصوِّر الصحفي اليمني نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.

وأوضحت مصادر إعلامية يمنية أن القعيطي كان يستخدم هاتفه النقال بالقرب من منزله، وفوجئ بسيارة تحاول دهسه، فهرب منها، واختبأ خلف مركبة، فنزل ملثمون، وأطلقوا عليه رصاصات، أردته قتيلاً.


وتتواصل الإدانات المحلية والدولية لجريمة مقتل المصور الصحفي القعيطي الذي جال بعدسته الجبهات منذ بداية الحرب في اليمن، وعمل مصورًا لوكالة فرانس برس في اليمن.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:11 AM

الكشف عن تفاصيل عملية اغتيال المصوِّر الصحفي "القعيطي" في عدن

ملثمون أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه بعدما هرب من محاولة دهس

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,193

كشفت معلومات تفاصيل جديدة حول مقتل المصوِّر الصحفي اليمني نبيل القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد.

وأوضحت مصادر إعلامية يمنية أن القعيطي كان يستخدم هاتفه النقال بالقرب من منزله، وفوجئ بسيارة تحاول دهسه، فهرب منها، واختبأ خلف مركبة، فنزل ملثمون، وأطلقوا عليه رصاصات، أردته قتيلاً.


وتتواصل الإدانات المحلية والدولية لجريمة مقتل المصور الصحفي القعيطي الذي جال بعدسته الجبهات منذ بداية الحرب في اليمن، وعمل مصورًا لوكالة فرانس برس في اليمن.

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