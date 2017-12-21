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القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار، قال فيها: "بلغني نبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين؛ وأعرب لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

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القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار، قال فيها: "بلغني نبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين؛ وأعرب لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:44 PM

القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار، قال فيها: "بلغني نبأ إعصار (راي) الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين؛ وأعرب لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

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