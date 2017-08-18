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"مدني أبو عريش" ينتشل جثة مسن تسعيني سقط بتجمع مياه بوادي جازان

قامت فرق الهلال الأحمر بنقل الجثمان إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبو عريش مغرب اليوم الأحد، جثة مسن في العقد التاسع من العمر سقط تجمع مائي بوادي جازان.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بلاغًا عن غرق مسن في تجمع مائي بوادي جازان جنوب قرية الواسط بأبوعريش، حيث هرعت الفرق إلى الموقع وتم انتشال الجثة ونقلها بوساطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني أبو عريش" ينتشل جثة مسن تسعيني سقط بتجمع مياه بوادي جازان
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبو عريش مغرب اليوم الأحد، جثة مسن في العقد التاسع من العمر سقط تجمع مائي بوادي جازان.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بلاغًا عن غرق مسن في تجمع مائي بوادي جازان جنوب قرية الواسط بأبوعريش، حيث هرعت الفرق إلى الموقع وتم انتشال الجثة ونقلها بوساطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:37 PM

"مدني أبو عريش" ينتشل جثة مسن تسعيني سقط بتجمع مياه بوادي جازان

قامت فرق الهلال الأحمر بنقل الجثمان إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات

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قاسم الخبراني - جازان
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انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبو عريش مغرب اليوم الأحد، جثة مسن في العقد التاسع من العمر سقط تجمع مائي بوادي جازان.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بلاغًا عن غرق مسن في تجمع مائي بوادي جازان جنوب قرية الواسط بأبوعريش، حيث هرعت الفرق إلى الموقع وتم انتشال الجثة ونقلها بوساطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات.

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