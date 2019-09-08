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"شبيغل": في الخفاء .. ألمانيا تبذل جهوداً لإعادة العلاقات مع الرياض

من خلال مهمة تدريب عسكرية

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن حكومة ألمانيا تبذل جهوداً "في الخفاء"؛ لإعادة العلاقات مع السعودية بعد نحو عامٍ من توقف التعاون في مجالات عدة أهمها الأمن، وذلك من خلال مهمة تدريبٍ عسكرية.

وذكر التقرير، الذي نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت هذه المهمة التدريبية قد توقفت في السابق.

وأكّد ناطقٌ باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لـ "شبيغل"، إذ قال إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شبيغل": في الخفاء .. ألمانيا تبذل جهوداً لإعادة العلاقات مع الرياض
سبق

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن حكومة ألمانيا تبذل جهوداً "في الخفاء"؛ لإعادة العلاقات مع السعودية بعد نحو عامٍ من توقف التعاون في مجالات عدة أهمها الأمن، وذلك من خلال مهمة تدريبٍ عسكرية.

وذكر التقرير، الذي نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت هذه المهمة التدريبية قد توقفت في السابق.

وأكّد ناطقٌ باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لـ "شبيغل"، إذ قال إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
08:26 AM

"شبيغل": في الخفاء .. ألمانيا تبذل جهوداً لإعادة العلاقات مع الرياض

من خلال مهمة تدريب عسكرية

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,710

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أن حكومة ألمانيا تبذل جهوداً "في الخفاء"؛ لإعادة العلاقات مع السعودية بعد نحو عامٍ من توقف التعاون في مجالات عدة أهمها الأمن، وذلك من خلال مهمة تدريبٍ عسكرية.

وذكر التقرير، الذي نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن الشرطة الاتحادية الألمانية ستعيد إرسال مدربيها إلى السعودية بعد أن كانت هذه المهمة التدريبية قد توقفت في السابق.

وأكّد ناطقٌ باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية هذه المعلومات لـ "شبيغل"، إذ قال إن "الحكومة الاتحادية قررت استئناف المهام التدريبية في السعودية".

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