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"الذيابي" : ميزانية 2021 تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

نوه بدعم القيادة للتعليم عن بعد والإنفاق بسخاء على الصحة في ظل "كورونا"

رفع مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2021 م.

وتفصيلاً .. قال الذيابي: "جاءت ميزانية هذا العام مبشرة بالخير والنماء على الرغم مما سببته جائحة كورونا لكثير من دول العالم، من تأثيرات اقتصادية وتغير في الموازين المالية، فقد جعلت المملكة صحة المواطن والمقيم وسلامتهما أهم أولوياتها في الصرف من الميزانية، وقدمت الدعم اللازم في سبيل حماية البلاد من هذا الوباء وتوفير جميع المستلزمات التي أدت بحمد الله إلى الوصول إلى بر الأمان وتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي". وتابع: "لقد ركزت سياسة الدولة المالية على الرغم من الجائحة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم, والصحة, والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وشدد "الذيابي" على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالتعليم ودعمه خلال جائحة كورونا والتحول للتعليم عن بعد أدى إلى استمراريته وعدم تأثره في جميع مراحله.

ميزانية 2021

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الذيابي" : ميزانية 2021 تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي
سبق

رفع مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2021 م.

وتفصيلاً .. قال الذيابي: "جاءت ميزانية هذا العام مبشرة بالخير والنماء على الرغم مما سببته جائحة كورونا لكثير من دول العالم، من تأثيرات اقتصادية وتغير في الموازين المالية، فقد جعلت المملكة صحة المواطن والمقيم وسلامتهما أهم أولوياتها في الصرف من الميزانية، وقدمت الدعم اللازم في سبيل حماية البلاد من هذا الوباء وتوفير جميع المستلزمات التي أدت بحمد الله إلى الوصول إلى بر الأمان وتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي". وتابع: "لقد ركزت سياسة الدولة المالية على الرغم من الجائحة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم, والصحة, والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وشدد "الذيابي" على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالتعليم ودعمه خلال جائحة كورونا والتحول للتعليم عن بعد أدى إلى استمراريته وعدم تأثره في جميع مراحله.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:55 AM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:17 AM

"الذيابي" : ميزانية 2021 تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

نوه بدعم القيادة للتعليم عن بعد والإنفاق بسخاء على الصحة في ظل "كورونا"

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بدر الجبل - تبوك
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رفع مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2021 م.

وتفصيلاً .. قال الذيابي: "جاءت ميزانية هذا العام مبشرة بالخير والنماء على الرغم مما سببته جائحة كورونا لكثير من دول العالم، من تأثيرات اقتصادية وتغير في الموازين المالية، فقد جعلت المملكة صحة المواطن والمقيم وسلامتهما أهم أولوياتها في الصرف من الميزانية، وقدمت الدعم اللازم في سبيل حماية البلاد من هذا الوباء وتوفير جميع المستلزمات التي أدت بحمد الله إلى الوصول إلى بر الأمان وتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي". وتابع: "لقد ركزت سياسة الدولة المالية على الرغم من الجائحة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم, والصحة, والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة, وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وشدد "الذيابي" على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالتعليم ودعمه خلال جائحة كورونا والتحول للتعليم عن بعد أدى إلى استمراريته وعدم تأثره في جميع مراحله.

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