توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ هطول أمطارٍ خفيفة لمتوسطة؛ بعضها غزيرة، ليلة الأربعاء، على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والقصيم والباحة والرياض وشمال الشرقية وجنوب المدينة المنوّرة، تشمل حائل وشرق الشمالية، وتمتد الى الكويت وعُمان وجنوب العراق وسواحل فلسطين.
خبير الطقس والمناخ "الحصيني" يتوقّع هطول أمطار على هذه المناطق
خفيفة إلى متوسطة وبعضها غزيرة
توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ هطول أمطارٍ خفيفة لمتوسطة؛ بعضها غزيرة، ليلة الأربعاء، على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والقصيم والباحة والرياض وشمال الشرقية وجنوب المدينة المنوّرة، تشمل حائل وشرق الشمالية، وتمتد الى الكويت وعُمان وجنوب العراق وسواحل فلسطين.
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خبير الطقس والمناخ "الحصيني" يتوقّع هطول أمطار على هذه المناطقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-28
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:22 AM
خبير الطقس والمناخ "الحصيني" يتوقّع هطول أمطار على هذه المناطق
خفيفة إلى متوسطة وبعضها غزيرة
توقّع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ هطول أمطارٍ خفيفة لمتوسطة؛ بعضها غزيرة، ليلة الأربعاء، على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والقصيم والباحة والرياض وشمال الشرقية وجنوب المدينة المنوّرة، تشمل حائل وشرق الشمالية، وتمتد الى الكويت وعُمان وجنوب العراق وسواحل فلسطين.
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