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اتفاقية شراكة بين "صحة عسير" وجمعية الأطفال المعاقين بأبها

تشمل دعم جميع المناشط الطبية والتوعوية والتطوعية للجمعية

وقَّعت صحة عسير اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع جمعية الأطفال المعاقين بمنطقة عسير في إطار ما تقوم به صحة المنطقة من مساهمات في العديد من المجالات الصحية التي تقدمها في خدمة المجتمع، وذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير – حفظه الله -، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي.

وشهد توقيع الاتفاقية من صحة عسير، نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، المساعد للصحة العامة الدكتور خالد الموسى، وعن الطرف الثاني مدير جمعية الأطفال المعاقين عبد الله بن حسن المحسني.

وأكدت "صحة عسير" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والمبادرات التطوعية التي تعمل صحة المنطقة لتفعيلها مع الجهات الرسمية.

وأوضحت "صحة عسير" أنها ستعمل على دعم الجمعية في جميع المناشط الطبية والتوعوية والتطوعية، إضافة لتوزيع مطبوعات وبرشورات للجمعية في مناسبات واحتفاليات صحة عسير.

يُشار إلى أن الجمعية ترعى الأطفال المعاقين رعاية طبية وتعليمية وتأهيلية، وتعمل على فتح آفاق تعاون مع الجهات الطبية لتطوير الرعاية والخدمات للأطفال المعاقين.

عسير صحة عسير جمعية الأطفال المعاقين بعسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اتفاقية شراكة بين "صحة عسير" وجمعية الأطفال المعاقين بأبها
سبق

وقَّعت صحة عسير اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع جمعية الأطفال المعاقين بمنطقة عسير في إطار ما تقوم به صحة المنطقة من مساهمات في العديد من المجالات الصحية التي تقدمها في خدمة المجتمع، وذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير – حفظه الله -، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي.

وشهد توقيع الاتفاقية من صحة عسير، نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، المساعد للصحة العامة الدكتور خالد الموسى، وعن الطرف الثاني مدير جمعية الأطفال المعاقين عبد الله بن حسن المحسني.

وأكدت "صحة عسير" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والمبادرات التطوعية التي تعمل صحة المنطقة لتفعيلها مع الجهات الرسمية.

وأوضحت "صحة عسير" أنها ستعمل على دعم الجمعية في جميع المناشط الطبية والتوعوية والتطوعية، إضافة لتوزيع مطبوعات وبرشورات للجمعية في مناسبات واحتفاليات صحة عسير.

يُشار إلى أن الجمعية ترعى الأطفال المعاقين رعاية طبية وتعليمية وتأهيلية، وتعمل على فتح آفاق تعاون مع الجهات الطبية لتطوير الرعاية والخدمات للأطفال المعاقين.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:20 PM

اتفاقية شراكة بين "صحة عسير" وجمعية الأطفال المعاقين بأبها

تشمل دعم جميع المناشط الطبية والتوعوية والتطوعية للجمعية

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بندر آل عوض - عسير
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وقَّعت صحة عسير اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع جمعية الأطفال المعاقين بمنطقة عسير في إطار ما تقوم به صحة المنطقة من مساهمات في العديد من المجالات الصحية التي تقدمها في خدمة المجتمع، وذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير – حفظه الله -، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي.

وشهد توقيع الاتفاقية من صحة عسير، نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، المساعد للصحة العامة الدكتور خالد الموسى، وعن الطرف الثاني مدير جمعية الأطفال المعاقين عبد الله بن حسن المحسني.

وأكدت "صحة عسير" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والمبادرات التطوعية التي تعمل صحة المنطقة لتفعيلها مع الجهات الرسمية.

وأوضحت "صحة عسير" أنها ستعمل على دعم الجمعية في جميع المناشط الطبية والتوعوية والتطوعية، إضافة لتوزيع مطبوعات وبرشورات للجمعية في مناسبات واحتفاليات صحة عسير.

يُشار إلى أن الجمعية ترعى الأطفال المعاقين رعاية طبية وتعليمية وتأهيلية، وتعمل على فتح آفاق تعاون مع الجهات الطبية لتطوير الرعاية والخدمات للأطفال المعاقين.

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