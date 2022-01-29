النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري يطالب بسرعة أخذ الجرعة التنشيطية لتقليل الحالات الحرجة

دراسة جديدة: "أوميكرون" يبقى على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفَيْ مدة بقاء كورونا

دعا استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وليد البكر، إلى ضرورة المسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية للتقليل من ارتفاع أعداد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

في مقابل ذلك طمأن الدكتور وليد البكر بأنه رغم الانتشار السريع لعدوى المتحور الجديد "أوميكرون"، وهذا طبيعة الفيروس، إلا أننا لا نلاحظ ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة، وهذا شيء مطمئن.

وأضاف البكر في مداخلته مع قناة الإخبارية بأن عدد الحالات الحرجة عام 2020 كانت أكبر مقارنة بالأعداد الحالية الآن؛ وذلك بسبب وعي المجتمع بأهمية الجرعة التنشيطية. موضحًا أنه كلما زاد الإقبال على أخذ الجرعات التنشيطية استطعنا تقليل المضاعفات والحالات الحرجة. مشيرًا إلى أن حملات التطعيم المستمرة والتوعية الصحية للمجتمع ساهمت بشكل جيد في تقليل المشاكل الصحية ومضاعفات الوباء.

وبدوره، لفت استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، إلى دراسة يابانية جديدة، أثبتت بقاء "أوميكرون" على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفَيْ مدة بقاء فيروس كورونا، منبهًا إلى ازدياد الفيروسات التنفسية مع الشتاء؛ وبالتالي زيادة أعداد الحالات من المتحور الجديد.

وشدَّد حلواني على أهمية زيادة نسبة التطعيم المجتمعي، ولاسيما أن معظم الحالات الحرجة كانت لدى غير المحصنين. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن 24٪ من المجتمع لم يكملوا أخذ اللقاحات.

يُذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، وذلك في التصنيف الدوري الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة؛ إذ شهدت السعودية معدل تلقيح مرتفعًا، وتوقعات اقتصادية قوية؛ وهو ما أدى إلى تقدُّمها 18 مرتبة، واحتلالها المركز الثاني.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية، والتقدم نحو استئناف السفر.. ويبيِّن هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم للتهديد نفسه.

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري يطالب بسرعة أخذ الجرعة التنشيطية لتقليل الحالات الحرجة
سبق

دعا استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وليد البكر، إلى ضرورة المسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية للتقليل من ارتفاع أعداد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

في مقابل ذلك طمأن الدكتور وليد البكر بأنه رغم الانتشار السريع لعدوى المتحور الجديد "أوميكرون"، وهذا طبيعة الفيروس، إلا أننا لا نلاحظ ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة، وهذا شيء مطمئن.

وأضاف البكر في مداخلته مع قناة الإخبارية بأن عدد الحالات الحرجة عام 2020 كانت أكبر مقارنة بالأعداد الحالية الآن؛ وذلك بسبب وعي المجتمع بأهمية الجرعة التنشيطية. موضحًا أنه كلما زاد الإقبال على أخذ الجرعات التنشيطية استطعنا تقليل المضاعفات والحالات الحرجة. مشيرًا إلى أن حملات التطعيم المستمرة والتوعية الصحية للمجتمع ساهمت بشكل جيد في تقليل المشاكل الصحية ومضاعفات الوباء.

وبدوره، لفت استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، إلى دراسة يابانية جديدة، أثبتت بقاء "أوميكرون" على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفَيْ مدة بقاء فيروس كورونا، منبهًا إلى ازدياد الفيروسات التنفسية مع الشتاء؛ وبالتالي زيادة أعداد الحالات من المتحور الجديد.

وشدَّد حلواني على أهمية زيادة نسبة التطعيم المجتمعي، ولاسيما أن معظم الحالات الحرجة كانت لدى غير المحصنين. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن 24٪ من المجتمع لم يكملوا أخذ اللقاحات.

يُذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، وذلك في التصنيف الدوري الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة؛ إذ شهدت السعودية معدل تلقيح مرتفعًا، وتوقعات اقتصادية قوية؛ وهو ما أدى إلى تقدُّمها 18 مرتبة، واحتلالها المركز الثاني.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية، والتقدم نحو استئناف السفر.. ويبيِّن هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم للتهديد نفسه.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:39 AM

استشاري يطالب بسرعة أخذ الجرعة التنشيطية لتقليل الحالات الحرجة

دراسة جديدة: "أوميكرون" يبقى على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفَيْ مدة بقاء كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
899

دعا استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وليد البكر، إلى ضرورة المسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية للتقليل من ارتفاع أعداد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

في مقابل ذلك طمأن الدكتور وليد البكر بأنه رغم الانتشار السريع لعدوى المتحور الجديد "أوميكرون"، وهذا طبيعة الفيروس، إلا أننا لا نلاحظ ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة، وهذا شيء مطمئن.

وأضاف البكر في مداخلته مع قناة الإخبارية بأن عدد الحالات الحرجة عام 2020 كانت أكبر مقارنة بالأعداد الحالية الآن؛ وذلك بسبب وعي المجتمع بأهمية الجرعة التنشيطية. موضحًا أنه كلما زاد الإقبال على أخذ الجرعات التنشيطية استطعنا تقليل المضاعفات والحالات الحرجة. مشيرًا إلى أن حملات التطعيم المستمرة والتوعية الصحية للمجتمع ساهمت بشكل جيد في تقليل المشاكل الصحية ومضاعفات الوباء.

وبدوره، لفت استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، إلى دراسة يابانية جديدة، أثبتت بقاء "أوميكرون" على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفَيْ مدة بقاء فيروس كورونا، منبهًا إلى ازدياد الفيروسات التنفسية مع الشتاء؛ وبالتالي زيادة أعداد الحالات من المتحور الجديد.

وشدَّد حلواني على أهمية زيادة نسبة التطعيم المجتمعي، ولاسيما أن معظم الحالات الحرجة كانت لدى غير المحصنين. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن 24٪ من المجتمع لم يكملوا أخذ اللقاحات.

يُذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني في قائمة وكالة بلومبيرغ للدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، وذلك في التصنيف الدوري الذي تضعه الوكالة لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة؛ إذ شهدت السعودية معدل تلقيح مرتفعًا، وتوقعات اقتصادية قوية؛ وهو ما أدى إلى تقدُّمها 18 مرتبة، واحتلالها المركز الثاني.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية، والتقدم نحو استئناف السفر.. ويبيِّن هذا التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم للتهديد نفسه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,999
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة