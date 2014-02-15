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رداً على اختبائه.. القضاء اللبناني يصدر مذكرة استدعاء مفتوحة لحاكم المصرف المركزي

"عون" بينت أنها ستواصل ملاحقة "سلامة" قانونياً

نقلت "رويترز" عن القاضية غادة عون، اليوم "الثلاثاء"، أنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل مذكرة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى تُنفذ، بعد عدم عثور قوات الأمن اللبنانية عليه في ثلاثة مواقع تابعة له، شملت مسكنين شخصيين خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.

وذكرت غادة عون أنها ستواصل ملاحقة "سلامة" بشكل قانوني.

من جانبه أفاد مصدر أمني كبير أن قوات الأمن اللبنانية حاولت اليوم إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي؛ للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

و"سلامة" حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون، وانهيار العملة، وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

ويُحقق حالياً مع "سلامة" بشكل منفصل في لبنان، والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا؛ بسبب اتهامات غسل الأموال، واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وقد نفى "سلامة" الاتهامات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رداً على اختبائه.. القضاء اللبناني يصدر مذكرة استدعاء مفتوحة لحاكم المصرف المركزي
سبق

نقلت "رويترز" عن القاضية غادة عون، اليوم "الثلاثاء"، أنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل مذكرة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى تُنفذ، بعد عدم عثور قوات الأمن اللبنانية عليه في ثلاثة مواقع تابعة له، شملت مسكنين شخصيين خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.

وذكرت غادة عون أنها ستواصل ملاحقة "سلامة" بشكل قانوني.

من جانبه أفاد مصدر أمني كبير أن قوات الأمن اللبنانية حاولت اليوم إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي؛ للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

و"سلامة" حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون، وانهيار العملة، وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

ويُحقق حالياً مع "سلامة" بشكل منفصل في لبنان، والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا؛ بسبب اتهامات غسل الأموال، واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وقد نفى "سلامة" الاتهامات.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:33 PM

رداً على اختبائه.. القضاء اللبناني يصدر مذكرة استدعاء مفتوحة لحاكم المصرف المركزي

"عون" بينت أنها ستواصل ملاحقة "سلامة" قانونياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن القاضية غادة عون، اليوم "الثلاثاء"، أنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل مذكرة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى تُنفذ، بعد عدم عثور قوات الأمن اللبنانية عليه في ثلاثة مواقع تابعة له، شملت مسكنين شخصيين خارج بيروت، ومكتبه في مقر البنك المركزي في العاصمة.

وذكرت غادة عون أنها ستواصل ملاحقة "سلامة" بشكل قانوني.

من جانبه أفاد مصدر أمني كبير أن قوات الأمن اللبنانية حاولت اليوم إحضار حاكم مصرف لبنان المركزي؛ للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه، لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه.

و"سلامة" حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون، وانهيار العملة، وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

ويُحقق حالياً مع "سلامة" بشكل منفصل في لبنان، والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا؛ بسبب اتهامات غسل الأموال، واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وقد نفى "سلامة" الاتهامات.

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