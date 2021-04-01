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إغلاق 14 مسجداً في 6 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة، 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 7 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة واحدة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد، مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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إغلاق 14 مسجداً في 6 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة كورونا بين المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة، 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 7 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة واحدة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد، مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:34 PM

إغلاق 14 مسجداً في 6 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة كورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد التعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة، 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 7 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة واحدة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد، مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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