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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا"

قال: كنت أتمنى أن أمضي عيد ميلادي بعيدًا عن هذه الإصابة

بعد أكثر من شهر على تلقيه جرعة لقاح "سبوتنيك في" الروسي الثانية ضد فيروس كورونا، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى الجمعة فحوصًا أثبتت إصابته بالفيروس.

وكتب فرنانديز، البالغ من العمر 62 عامًا، على حسابه على تويتر: "مساء الجمعة، وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37.3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة كانت نتيجته إيجابية"، تثبت إصابته بكورونا.

وأضاف أنه ينتظر نتيجة اختبار "بي سي آر" سيؤكد ما إذا كان مصابًا أو غير مصاب بالمرض.

ويمضي الرئيس المصاب بالفيروس وقته في عزلة في إجراء احترازي، وقال: إنه "في حالة صحية جيدة".

وأضاف: كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي دون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد.

وحسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة "فرانس برس": فقد كان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير، والثانية في 11 فبراير.

وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين، وهي ثامن دولة في العالم من حيث المساحة، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة و56,23 وفاة مرتبطة بالفيروس.

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رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا"
سبق

بعد أكثر من شهر على تلقيه جرعة لقاح "سبوتنيك في" الروسي الثانية ضد فيروس كورونا، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى الجمعة فحوصًا أثبتت إصابته بالفيروس.

وكتب فرنانديز، البالغ من العمر 62 عامًا، على حسابه على تويتر: "مساء الجمعة، وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37.3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة كانت نتيجته إيجابية"، تثبت إصابته بكورونا.

وأضاف أنه ينتظر نتيجة اختبار "بي سي آر" سيؤكد ما إذا كان مصابًا أو غير مصاب بالمرض.

ويمضي الرئيس المصاب بالفيروس وقته في عزلة في إجراء احترازي، وقال: إنه "في حالة صحية جيدة".

وأضاف: كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي دون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد.

وحسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة "فرانس برس": فقد كان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير، والثانية في 11 فبراير.

وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين، وهي ثامن دولة في العالم من حيث المساحة، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة و56,23 وفاة مرتبطة بالفيروس.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:40 PM

رغم جرعتيْ اللقاح الروسي.. رئيس دولة في قبضة "كورونا"

قال: كنت أتمنى أن أمضي عيد ميلادي بعيدًا عن هذه الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أكثر من شهر على تلقيه جرعة لقاح "سبوتنيك في" الروسي الثانية ضد فيروس كورونا، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى الجمعة فحوصًا أثبتت إصابته بالفيروس.

وكتب فرنانديز، البالغ من العمر 62 عامًا، على حسابه على تويتر: "مساء الجمعة، وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37.3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة كانت نتيجته إيجابية"، تثبت إصابته بكورونا.

وأضاف أنه ينتظر نتيجة اختبار "بي سي آر" سيؤكد ما إذا كان مصابًا أو غير مصاب بالمرض.

ويمضي الرئيس المصاب بالفيروس وقته في عزلة في إجراء احترازي، وقال: إنه "في حالة صحية جيدة".

وأضاف: كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي دون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد.

وحسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة "فرانس برس": فقد كان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير، والثانية في 11 فبراير.

وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين، وهي ثامن دولة في العالم من حيث المساحة، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة و56,23 وفاة مرتبطة بالفيروس.

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