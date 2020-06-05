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وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا

دعا لتطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات السلامة والوقاية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً".

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً".

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:57 PM

وزير الصحة يؤكد ضرورة ارتداء الكمامة لتقليل الإصابات بكورونا

دعا لتطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات السلامة والوقاية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
6,189

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً".

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