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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وعمان

السلطنة أعلنت عن 1099 إصابة جديدة و3427 تعافي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 57988 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الإمارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3427 حالة شفاء من المرض.

كما سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 727 حالة من فيروس كورونا المستجد .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 52,247 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وعمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 57988 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الإمارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3427 حالة شفاء من المرض.

كما سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 727 حالة من فيروس كورونا المستجد .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 52,247 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
02:24 PM

آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وعمان

السلطنة أعلنت عن 1099 إصابة جديدة و3427 تعافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 57988 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الإمارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3427 حالة شفاء من المرض.

كما سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 727 حالة من فيروس كورونا المستجد .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 52,247 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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