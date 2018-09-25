بعد رحيل "مانو".. من سيكون المدير الفني القادم لـ"النصر"؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، أن الاختيارات للمدير الفني الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة، قد انحصرت حتى الآن في اسمين لامعين.

وبحسب تلك المصادر؛ فإن إدارة النصر تنوي التعاقد مع أحد المدربيْن كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق أو الفرنسي رودي جارسيا.

والمدرب كيمي سيتين، سَبَق له قيادة لاس بالماس وأتليتكو مدريد وبرشلونة.

والمدرب رودي جارسيا هو المفضل لدى إدارة النصر؛ حيث قدمت له الإدارة عرضًا آخر في محاولة لإقناعه.