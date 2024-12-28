وزير الخارجية يستعرض آفاق التعاون المشترك مع نظيره الماليزي

نوه بدعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية مملكة ماليزيا سيف الدين عبدالله.

وثمن وزير الخارجية في بداية الاتصال دعم ماليزيا لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.