30 شاعرًا وأديبًا في ملتقى فرسان الشعري الأول ضمن شتاء جازان 22

الأحد المقبل ويستمر يومين بأمسيات شعرية وزيارات لأبرز المواقع

تستضيف محافظة جزر فرسان يوم الأحد المقبل، ملتقى فرسان الشعري الأول، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 22، الذي يقام حاليًا تحت شعار "هذي أيامنا".

ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومين، نحو 30 مشاركًا من أبرز شعراء الوطن، إلى جانب ضيوف الملتقى؛ حيث يتضمن أمسيات شعرية بفندق فرسان بارك، إلى جانب زيارات لأبرز المواقع السياحية والتاريخية في "فرسان".

يُذكر أن جزر فرسان من أهم المواقع السياحية والاستثمارية بمنطقة جازان بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية ومواقع أثرية.. يعزز ذلك تسجيل "جزر فرسان" مؤخرًا ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في "اليونسكو".