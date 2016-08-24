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‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021

بسبب خلل برمجي قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 158 مركبة بنتلي " Continental GT / Continental GT Convertible" 2018 – 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 158 مركبة بنتلي " Continental GT / Continental GT Convertible" 2018 – 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:11 PM

‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021

بسبب خلل برمجي قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 158 مركبة بنتلي " Continental GT / Continental GT Convertible" 2018 – 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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