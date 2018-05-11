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وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة لاستحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام

بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراَ بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسة معاليه وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
وتتولى اللجنة تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها أحياء إلى ثانويات (أكثر من حي)، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها.
وتختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت.
وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

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وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة لاستحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراَ بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسة معاليه وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
وتتولى اللجنة تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها أحياء إلى ثانويات (أكثر من حي)، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها.
وتختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت.
وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:03 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:51 PM

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة لاستحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام

بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
25,229

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراَ بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسة معاليه وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
وتتولى اللجنة تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها أحياء إلى ثانويات (أكثر من حي)، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها.
وتختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت.
وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

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