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"ابن حثلين": نادي الإبل يعكف على تغيير أعداد فئات المسابقات

لرفع التنافسية في جميع الألوان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي يعكف على تغيير أعداد فئات منافسات مزاين الإبل لرفع التنافس.

وقال "بن حثلين" في تغريدة له على تويتر: "يعكف نادي الإبل على (دراسة) تغيير أعداد الفئات: شلفا ولي العهد إلى ٤٠ متناً، سيف الملك إلى ٦٠ متناً، وبيرق المؤسس إلى ٨٠ متناً؛ لرفع التنافسية في جميع الألوان".

ولقي ذلك القرار إشادة من ملاك وهواة الإبل لزيادة الحراك الاقتصادي والتنافس في فئات المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز.

نادي الإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين": نادي الإبل يعكف على تغيير أعداد فئات المسابقات
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي يعكف على تغيير أعداد فئات منافسات مزاين الإبل لرفع التنافس.

وقال "بن حثلين" في تغريدة له على تويتر: "يعكف نادي الإبل على (دراسة) تغيير أعداد الفئات: شلفا ولي العهد إلى ٤٠ متناً، سيف الملك إلى ٦٠ متناً، وبيرق المؤسس إلى ٨٠ متناً؛ لرفع التنافسية في جميع الألوان".

ولقي ذلك القرار إشادة من ملاك وهواة الإبل لزيادة الحراك الاقتصادي والتنافس في فئات المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:19 AM

"ابن حثلين": نادي الإبل يعكف على تغيير أعداد فئات المسابقات

لرفع التنافسية في جميع الألوان

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,029

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي يعكف على تغيير أعداد فئات منافسات مزاين الإبل لرفع التنافس.

وقال "بن حثلين" في تغريدة له على تويتر: "يعكف نادي الإبل على (دراسة) تغيير أعداد الفئات: شلفا ولي العهد إلى ٤٠ متناً، سيف الملك إلى ٦٠ متناً، وبيرق المؤسس إلى ٨٠ متناً؛ لرفع التنافسية في جميع الألوان".

ولقي ذلك القرار إشادة من ملاك وهواة الإبل لزيادة الحراك الاقتصادي والتنافس في فئات المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز.

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