"ابن حثلين": نادي الإبل يعكف على تغيير أعداد فئات المسابقات

لرفع التنافسية في جميع الألوان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن النادي يعكف على تغيير أعداد فئات منافسات مزاين الإبل لرفع التنافس.

وقال "بن حثلين" في تغريدة له على تويتر: "يعكف نادي الإبل على (دراسة) تغيير أعداد الفئات: شلفا ولي العهد إلى ٤٠ متناً، سيف الملك إلى ٦٠ متناً، وبيرق المؤسس إلى ٨٠ متناً؛ لرفع التنافسية في جميع الألوان".

ولقي ذلك القرار إشادة من ملاك وهواة الإبل لزيادة الحراك الاقتصادي والتنافس في فئات المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز.