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تؤدي 3 وظائف.. العصا الطبية متعددة الأغراض أحدث اختراعات جامعة المجمعة

قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال وتتحول لكرسي

تمكّن فريق بحثي من جامعة المجمعة من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاث وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ‫جامعة المجمعة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي، وبها حامل جوال ومصحف متصل بها تقنيًّا.

وصممت هذه العصا المتعددة الأغراض خصيصًا لتكون بديلًا فعالًا للكرسي المتوافر حاليًّا في الحرمين الشريفين بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

وضم الفريق كلًّا من: رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة، خصوصًا في مجال الاختراعات والابتكارات بالجامعة، والشكر موصول لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبيّن الدكتور البرادعي أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.

جامعة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تؤدي 3 وظائف.. العصا الطبية متعددة الأغراض أحدث اختراعات جامعة المجمعة
سبق

تمكّن فريق بحثي من جامعة المجمعة من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاث وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ‫جامعة المجمعة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي، وبها حامل جوال ومصحف متصل بها تقنيًّا.

وصممت هذه العصا المتعددة الأغراض خصيصًا لتكون بديلًا فعالًا للكرسي المتوافر حاليًّا في الحرمين الشريفين بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

وضم الفريق كلًّا من: رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة، خصوصًا في مجال الاختراعات والابتكارات بالجامعة، والشكر موصول لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبيّن الدكتور البرادعي أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:42 PM

تؤدي 3 وظائف.. العصا الطبية متعددة الأغراض أحدث اختراعات جامعة المجمعة

قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال وتتحول لكرسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق بحثي من جامعة المجمعة من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاث وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ‫جامعة المجمعة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي، وبها حامل جوال ومصحف متصل بها تقنيًّا.

وصممت هذه العصا المتعددة الأغراض خصيصًا لتكون بديلًا فعالًا للكرسي المتوافر حاليًّا في الحرمين الشريفين بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

وضم الفريق كلًّا من: رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة، خصوصًا في مجال الاختراعات والابتكارات بالجامعة، والشكر موصول لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبيّن الدكتور البرادعي أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.

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