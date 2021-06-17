بالصور فنادق راديسون تحتفل بفوز "سبق" والتربع على عرش الصحافة السياحية العربية

بحضور الإعلاميين ومسؤولي الفنادق

أقامت فنادق راديسون، احتفالًا خاصًّا بفوز "سبق" بالمركز الأول على جميع الصحف والمواقع الإخبارية العربية في جوائز الإعلام السياحي السنوية لعام 2021 في فئة التغطيات الإخبارية للسياحة المحلية والعربية، بحضور لفيف من مسؤولي الفنادق بالسعودية ودبي والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمملكة.

وبارَكَ باسل طلال المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في السعودية والكويت والمشرق العربي للزميل علي الحازمي رئيس تحرير "سبق" ولمنسوبي الصحيفة، على هذا الإنجاز الكبير وقدّم درعًا تراثيًّا لـ"سبق"؛ تقديرًا لنجاحها وتميزها وإبداعها في التقارير السياحية على مستوى الوطن العربي.

كما هنّأ الزميل خالد خليل رئيس القسم السياحي بالصحيفة على هذا الإنجاز الكبير، وتقديم مواد صحافية متميزة وإثراء القطاع السياحي المحلي والعربي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع السياحي.

وأكد رئيس تحرير صحيفة "سبق" الزميل علي الحازمي، قيمة الفوز الذي يأتي تتويجًا لجهد جميع منسوبي الصحيفة وخاصة القسم السياحي، لتقديم ما يُرضي القارئ بمهنية واحترافية ممزوجة بالتطور الهائل لوسائل الإعلام الرقمية.

وجاء فوز "سبق" بجائزة فئة "التقارير السياحية"، بعد تصدرها جميع الصحف العربية المشاركة في مسابقة الإعلام السياحي العربي، وهي الجوائز المتخصصة الأشهر عربيًّا، وقد بدأت في عام 2009، وتهتم بتكريم المبدعين في المجالات الإعلامية كافة للقطاع السياحي العربي.

وكانت شركة بريما كومنيكشنز للعلاقات العامة، وهي الذراع الإعلامي لفنادق راديسون بالمملكة العربية السعودية؛ قد نظمت الاحتفال بفوز صحيفة "سبق" في فندق راديسون بلو- حي السفارات بمدينة الرياض.