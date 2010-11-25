"تقويم التعليم": 125 مقراً للاختبارات المحوسبة في المملكة وحول العالم

الهيئة تعلن عن افتتاح مقر جديد للاختبارات المحوسبة بمحافظة عفيف

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للقياس افتتاح مقر جديد للاختبارات المحوسبة بمحافظة عفيف، وبدء تطبيق الاختبارات المحوسبة فيه للمستفيدين والمستفيدات.

وأوضحت الهيئة أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي بتطبيق الاختبارات المحوسبة، وذلك من خلال مراكز ثابتة ودائمة تقدم الخدمة يومياً، ويُعدُّ هذا المقر رقم 104 من المقارّ التي يتم خلالها تطبيق اختبارات الهيئة داخل المملكة، مضيفة أنها تتيح للمستفيدين والمستفيدات إجراء اختباراتها من خارج المملكة في عدد من المقارّ التي وصل عددها إلى 21 مقراً في مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن هذه المقارّ تتميز بتلبية رغبات المستفيدين من حيث جعل الاختبار متاحاً طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال تحقيق ذات المعايير في جميع المقارّ، وتوفير التجهيزات والمواصفات والإجراءات نفسها، بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية بسرعة وضمان أكثر، وأخذ البصمة الكفّية وصورة المختبر والتوقيع إلكترونيّاً، مضيفاً أن الاختبارات التي تقدم خلال المقارّ المحوسبة هي اختبار القدرات العامة، واختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، والاختبار التحصيلي الدراسي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واختبارات وزارة العمل، واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واختبار الهيئة السعودية للمهندسين، وغيرها من الاختبارات.

وأكدت الهيئة أن الطاقة الاستيعابية في جميع المقارّ المحوسبة الحالية هي (5.783) مختبراً في اليوم الواحد، و(1.272.150) مختبراً في السنة الواحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المقارّ منذ بداية 2020م وحتى تاريخ 25 نوفمبر الحالي (725،419) مستفيداً ومستفيدة مع وجود مدة توقف بسبب جائحة “كورونا” قرابة شهرين، منوهة بأن المقارّ جميعها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وضوابط وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

يذكر أنه يمكن التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي لخدمة المستفيدين على "تويتر" @Eteccare، أو على الرقم الموحد 920033555 لطلب الخدمات المساندة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.