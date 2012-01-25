النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

"المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي

تخدم أكثر من 43 ألف مستفيد جديد.. وتهدف لتحسين كفاءة المنظومة

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الغربي، تنفيذ ثلاثة مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على 43 ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ ثلاثة مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمّن تنفيذ 60 كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 2.200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يومياً.

وأوضحت أن المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي
سبق

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الغربي، تنفيذ ثلاثة مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على 43 ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ ثلاثة مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمّن تنفيذ 60 كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 2.200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يومياً.

وأوضحت أن المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:51 PM

"المياه الوطنية": تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بالقطاع الغربي

تخدم أكثر من 43 ألف مستفيد جديد.. وتهدف لتحسين كفاءة المنظومة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
150

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في القطاع الغربي، تنفيذ ثلاثة مشروعات لخدمات الصرف الصحي خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال، وذلك لخدمة ما يزيد على 43 ألف مستفيد في الأحياء الجنوبية والوسطى بمحافظة جدة، والحلقة الشرقية بمحافظة الطائف، ومحافظة بحرة.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ ثلاثة مشروعات في القطاع الغربي خلال شهر ديسمبر المنصرم، تضمّن تنفيذ 60 كلم من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 2.200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، بطاقة استيعابية تبلغ (500) م3 / يومياً.

وأوضحت أن المشروعات تهدف إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، ورفع الضرر، والمحافظة على البيئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,150
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,031
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,975

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة