دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالنيابة المهندس حامد سبيه، بحضور مدير مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، نظامَ رصد وضبط المخالفات المرورية عبر كاميرات مراقبة مباشرة للطرق بمدينة ينبع الصناعية؛ للحد من ارتكاب المخالفات وخفض نسبة الحوادث المرورية. وسيتم رصد المخالفات المرورية في بعض شوارع مدينة ينبع الصناعية عبر كاميرات المراقبة المربوطة بالأمن الصناعي؛ للحد من المخالفات المرورية؛ وذلك بالتعاون بين إدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع وإدارة المرور بالمحافظة. وبحسب المعلومات؛ فإن كاميرات المراقبة موجودة على الإشارات الضوئية وبعض الشوارع الرئيسة؛ لرصد المخالفات والمراقبة العامة للطرق والحوادث المرورية، إضافة للمتعلقة بالسلامة المرورية. وتتلقى عمليات الأمن الصناعي، صورًا مباشرة من جميع الكاميرات التي ترصد المخالفات المرورية والتجاوزات، إضافة لمعرفة أماكن الحوادث، وتشمل المخالفات التي سيتم رصدها المتعلقة بالسلامة المرورية. من ناحية أخرى، شكر مدير مرور ينبع الهيئة الملكية بينبع الصناعية، على الجهود المبذولة والتواجد المستمر للقضاء على المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع؛ من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية. يُذكر أن الهيئة الملكية بينبع حققت سبقًا على مستوى المملكة؛ حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ، وعزت هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية، التي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة؛ للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.

"ملكية ينبع" تبدأ رصد المخالفات المرورية بكاميرات مراقبة مباشرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-17 دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالنيابة المهندس حامد سبيه، بحضور مدير مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، نظامَ رصد وضبط المخالفات المرورية عبر كاميرات مراقبة مباشرة للطرق بمدينة ينبع الصناعية؛ للحد من ارتكاب المخالفات وخفض نسبة الحوادث المرورية.

وسيتم رصد المخالفات المرورية في بعض شوارع مدينة ينبع الصناعية عبر كاميرات المراقبة المربوطة بالأمن الصناعي؛ للحد من المخالفات المرورية؛ وذلك بالتعاون بين إدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع وإدارة المرور بالمحافظة.

وبحسب المعلومات؛ فإن كاميرات المراقبة موجودة على الإشارات الضوئية وبعض الشوارع الرئيسة؛ لرصد المخالفات والمراقبة العامة للطرق والحوادث المرورية، إضافة للمتعلقة بالسلامة المرورية.

وتتلقى عمليات الأمن الصناعي، صورًا مباشرة من جميع الكاميرات التي ترصد المخالفات المرورية والتجاوزات، إضافة لمعرفة أماكن الحوادث، وتشمل المخالفات التي سيتم رصدها المتعلقة بالسلامة المرورية.

من ناحية أخرى، شكر مدير مرور ينبع الهيئة الملكية بينبع الصناعية، على الجهود المبذولة والتواجد المستمر للقضاء على المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع؛ من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية.

يُذكر أن الهيئة الملكية بينبع حققت سبقًا على مستوى المملكة؛ حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ، وعزت هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية، التي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة؛ للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 01:41 PM

"ملكية ينبع" تبدأ رصد المخالفات المرورية بكاميرات مراقبة مباشرة بغرض الحد من ارتكابها والمساهمة في خفض نِسَب الحوادث المرورية





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دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالنيابة المهندس حامد سبيه، بحضور مدير مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، نظامَ رصد وضبط المخالفات المرورية عبر كاميرات مراقبة مباشرة للطرق بمدينة ينبع الصناعية؛ للحد من ارتكاب المخالفات وخفض نسبة الحوادث المرورية.

وسيتم رصد المخالفات المرورية في بعض شوارع مدينة ينبع الصناعية عبر كاميرات المراقبة المربوطة بالأمن الصناعي؛ للحد من المخالفات المرورية؛ وذلك بالتعاون بين إدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع وإدارة المرور بالمحافظة.

وبحسب المعلومات؛ فإن كاميرات المراقبة موجودة على الإشارات الضوئية وبعض الشوارع الرئيسة؛ لرصد المخالفات والمراقبة العامة للطرق والحوادث المرورية، إضافة للمتعلقة بالسلامة المرورية.

وتتلقى عمليات الأمن الصناعي، صورًا مباشرة من جميع الكاميرات التي ترصد المخالفات المرورية والتجاوزات، إضافة لمعرفة أماكن الحوادث، وتشمل المخالفات التي سيتم رصدها المتعلقة بالسلامة المرورية.

من ناحية أخرى، شكر مدير مرور ينبع الهيئة الملكية بينبع الصناعية، على الجهود المبذولة والتواجد المستمر للقضاء على المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى جهود مختلف قطاعات الهيئة الملكية بينبع؛ من خلال تكثيف الوعي بأهمية رفع ثقافة استخدام الطريق والسلامة المرورية.

يُذكر أن الهيئة الملكية بينبع حققت سبقًا على مستوى المملكة؛ حيث سجلت المدينة "صفر" وفيات نتيجة حوادث السير في ينبع الصناعية خلال العام الماضي 1440هـ، وعزت هذه النتائج الإيجابية إلى التخطيط العمراني السليم وكفاءة هندسة طرق مدينة ينبع الصناعية، التي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، وكذلك تنفيذ برامج ثقافة استخدام الطريق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع خلال العامين الماضيين لسكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وتكثيف الدوريات الأمنية لرفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة؛ للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.