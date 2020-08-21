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"التعاون الإسلامي" في الذكرى الـ50 لإحراق "الأقصى": ارتباطنا أبدي

المنظمة حيّت المرابطين في القدس مُجدّدة التأكيد على مواصلة تضامنها معهم

جددت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية فيها.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، ارتباطَ المسلمين الأبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان: تَحِل هذه الأيام الذكرى الأليمة الخمسون للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من خلال تقييد حرية وصول المصلين المسلمين إليه، وتكرار الاعتداءات عليهم داخل باحاته، وإغلاق بواباته، وتمكين المستوطنين المتطرفين من اقتحام ساحاته، إضافة إلى تكثيف أعمال الحفر تحته وفي محيطه؛ في إطار مخططات إسرائيل (قوة الاحتلال) الرامية لتهويد مدينة القدس، وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت "التعاون الإسلامي"، التي كانت قضيةُ فلسطين والقدس السبب المباشر لإنشائها، المجتمعَ الدولي إلى العمل على حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة على أساس حدود 1967؛ بما فيها مدينة القدس الشريف.

وحيّت منظمة التعاون الإسلامي الشعبَ الفلسطيني المرابط في مدينة القدس؛ مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه، ودعم حقوقه المشروعة فيها؛ بوصفها عاصمة دولة فلسطين، ودعت إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.

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"التعاون الإسلامي" في الذكرى الـ50 لإحراق "الأقصى": ارتباطنا أبدي
سبق

جددت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية فيها.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، ارتباطَ المسلمين الأبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان: تَحِل هذه الأيام الذكرى الأليمة الخمسون للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من خلال تقييد حرية وصول المصلين المسلمين إليه، وتكرار الاعتداءات عليهم داخل باحاته، وإغلاق بواباته، وتمكين المستوطنين المتطرفين من اقتحام ساحاته، إضافة إلى تكثيف أعمال الحفر تحته وفي محيطه؛ في إطار مخططات إسرائيل (قوة الاحتلال) الرامية لتهويد مدينة القدس، وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت "التعاون الإسلامي"، التي كانت قضيةُ فلسطين والقدس السبب المباشر لإنشائها، المجتمعَ الدولي إلى العمل على حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة على أساس حدود 1967؛ بما فيها مدينة القدس الشريف.

وحيّت منظمة التعاون الإسلامي الشعبَ الفلسطيني المرابط في مدينة القدس؛ مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه، ودعم حقوقه المشروعة فيها؛ بوصفها عاصمة دولة فلسطين، ودعت إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
01:32 PM

"التعاون الإسلامي" في الذكرى الـ50 لإحراق "الأقصى": ارتباطنا أبدي

المنظمة حيّت المرابطين في القدس مُجدّدة التأكيد على مواصلة تضامنها معهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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جددت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية فيها.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، ارتباطَ المسلمين الأبدي في جميع أنحاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان: تَحِل هذه الأيام الذكرى الأليمة الخمسون للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؛ في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من خلال تقييد حرية وصول المصلين المسلمين إليه، وتكرار الاعتداءات عليهم داخل باحاته، وإغلاق بواباته، وتمكين المستوطنين المتطرفين من اقتحام ساحاته، إضافة إلى تكثيف أعمال الحفر تحته وفي محيطه؛ في إطار مخططات إسرائيل (قوة الاحتلال) الرامية لتهويد مدينة القدس، وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت "التعاون الإسلامي"، التي كانت قضيةُ فلسطين والقدس السبب المباشر لإنشائها، المجتمعَ الدولي إلى العمل على حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة على أساس حدود 1967؛ بما فيها مدينة القدس الشريف.

وحيّت منظمة التعاون الإسلامي الشعبَ الفلسطيني المرابط في مدينة القدس؛ مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه، ودعم حقوقه المشروعة فيها؛ بوصفها عاصمة دولة فلسطين، ودعت إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.

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