النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "إعلاميون": نفخر بقيادة ملهمة للعالم.. وشعب عاشق للتحدي

"الغربي" يسلّط الضوء على نجاح القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعود بن فالح الغربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع، بنجاح اجتماع قمة مجموعة العشرين، ونجاح المملكة في قيادتها وتنظيمها في هذا الظروف الاستثنائية وتفشي جائحة كورونا.

وقال "الغربي": عشنا كسعوديين على اختلاف مستوياتنا، قمة G20 بكل توجهاتها وأطروحاتها ونقاشاتها، وتابعناها حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية كإعلاميين، وكانت القمة جزءًا من روح وحديث ومشاركة الإنسان السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، كمعلومة وتصميم وصورة وفيديو وصوت.

وأضاف: لقد حشدت كل الوزارات والهيئات والجامعات والمبادرات والأشخاص، قوتهم للمشاركة في هذه القمة، لدرجة شعرنا كأفراد أنها

قمتنا وحدنا، وبها نلهم العالم، وتفاعلت جميع وسائل الإعلام السعودية باختلافها وتنوعها، مع القمة خاصة في تحضيراتها الأخيرة وعقد

القمة، ونجحت بامتياز أن تجعلنا حاضرين بأدق التفاصيل.

وأردف "الغربي": استثمرت القمة التقنية ليس فقط لعقد اجتماعاتها وقمتها، بل في حضورها الإعلامي، ونجحت في حضور المملكة عالميًّا من خلال تطبيقات التقنية الحديثة، وجمعية "إعلاميون" كمؤسسة مجتمع مدني ومنظومة مهنية ساهمت ببعض الأعمال الإعلامية للتعبير عن هذه القمة الاستثنائية لمجموعة G20، ونفخر بقيادة استثنائية ملهمة للعالم.. وشعب استثنائي عاشق للتحدي.. وقمة استثنائية لـ G20.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "إعلاميون": نفخر بقيادة ملهمة للعالم.. وشعب عاشق للتحدي
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعود بن فالح الغربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع، بنجاح اجتماع قمة مجموعة العشرين، ونجاح المملكة في قيادتها وتنظيمها في هذا الظروف الاستثنائية وتفشي جائحة كورونا.

وقال "الغربي": عشنا كسعوديين على اختلاف مستوياتنا، قمة G20 بكل توجهاتها وأطروحاتها ونقاشاتها، وتابعناها حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية كإعلاميين، وكانت القمة جزءًا من روح وحديث ومشاركة الإنسان السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، كمعلومة وتصميم وصورة وفيديو وصوت.

وأضاف: لقد حشدت كل الوزارات والهيئات والجامعات والمبادرات والأشخاص، قوتهم للمشاركة في هذه القمة، لدرجة شعرنا كأفراد أنها

قمتنا وحدنا، وبها نلهم العالم، وتفاعلت جميع وسائل الإعلام السعودية باختلافها وتنوعها، مع القمة خاصة في تحضيراتها الأخيرة وعقد

القمة، ونجحت بامتياز أن تجعلنا حاضرين بأدق التفاصيل.

وأردف "الغربي": استثمرت القمة التقنية ليس فقط لعقد اجتماعاتها وقمتها، بل في حضورها الإعلامي، ونجحت في حضور المملكة عالميًّا من خلال تطبيقات التقنية الحديثة، وجمعية "إعلاميون" كمؤسسة مجتمع مدني ومنظومة مهنية ساهمت ببعض الأعمال الإعلامية للتعبير عن هذه القمة الاستثنائية لمجموعة G20، ونفخر بقيادة استثنائية ملهمة للعالم.. وشعب استثنائي عاشق للتحدي.. وقمة استثنائية لـ G20.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
05:39 PM

رئيس "إعلاميون": نفخر بقيادة ملهمة للعالم.. وشعب عاشق للتحدي

"الغربي" يسلّط الضوء على نجاح القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
231

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعود بن فالح الغربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع، بنجاح اجتماع قمة مجموعة العشرين، ونجاح المملكة في قيادتها وتنظيمها في هذا الظروف الاستثنائية وتفشي جائحة كورونا.

وقال "الغربي": عشنا كسعوديين على اختلاف مستوياتنا، قمة G20 بكل توجهاتها وأطروحاتها ونقاشاتها، وتابعناها حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية كإعلاميين، وكانت القمة جزءًا من روح وحديث ومشاركة الإنسان السعودي في منصات التواصل الاجتماعي، كمعلومة وتصميم وصورة وفيديو وصوت.

وأضاف: لقد حشدت كل الوزارات والهيئات والجامعات والمبادرات والأشخاص، قوتهم للمشاركة في هذه القمة، لدرجة شعرنا كأفراد أنها

قمتنا وحدنا، وبها نلهم العالم، وتفاعلت جميع وسائل الإعلام السعودية باختلافها وتنوعها، مع القمة خاصة في تحضيراتها الأخيرة وعقد

القمة، ونجحت بامتياز أن تجعلنا حاضرين بأدق التفاصيل.

وأردف "الغربي": استثمرت القمة التقنية ليس فقط لعقد اجتماعاتها وقمتها، بل في حضورها الإعلامي، ونجحت في حضور المملكة عالميًّا من خلال تطبيقات التقنية الحديثة، وجمعية "إعلاميون" كمؤسسة مجتمع مدني ومنظومة مهنية ساهمت ببعض الأعمال الإعلامية للتعبير عن هذه القمة الاستثنائية لمجموعة G20، ونفخر بقيادة استثنائية ملهمة للعالم.. وشعب استثنائي عاشق للتحدي.. وقمة استثنائية لـ G20.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,248
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة