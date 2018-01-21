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وزير الصحة يناقش مع عدد من رجال الأعمال مبادرات تطوير القطاع

استعرض الجهود والخطط المنفذة لتجويد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

التقى وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم، بعدد من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة.

وناقش الوزير الجلاجل معهم خلال اللقاء المبادرات التطويرية للقطاع الصحي، مستعرضًا الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مثمنًا معاليه الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة الاستثمارات الصحية من خلال تسهيل اجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما أنشأت مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي مشاركة القطاع الصحي الخاص كأحد أهم أهداف التحول الصحي، الذي سيكون له أثر مهم في تطوير القطاعات الصحية، حيث تتم الآن إعادة ترتيب النظام الصحي بالكامل بالمملكة سواءً الحكومي أو الخاص.

وأسهم القطاع الصحي الخاص بشكل فاعل خلال جائحة كورونا بتنفيذه العديد من المبادرات النوعية، ورفده لجهود القطاع الصحي الحكومي لتخفيف آثار الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بتعزيز التكامل مع القطاع الصحي الخاص بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الطبية للمواطنين، حيث يتم حوكمة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، للمرضى من المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية في الحالات الطارئة، والرعاية الصحية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، وفقًا للمعايير العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يناقش مع عدد من رجال الأعمال مبادرات تطوير القطاع
سبق

التقى وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم، بعدد من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة.

وناقش الوزير الجلاجل معهم خلال اللقاء المبادرات التطويرية للقطاع الصحي، مستعرضًا الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مثمنًا معاليه الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة الاستثمارات الصحية من خلال تسهيل اجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما أنشأت مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي مشاركة القطاع الصحي الخاص كأحد أهم أهداف التحول الصحي، الذي سيكون له أثر مهم في تطوير القطاعات الصحية، حيث تتم الآن إعادة ترتيب النظام الصحي بالكامل بالمملكة سواءً الحكومي أو الخاص.

وأسهم القطاع الصحي الخاص بشكل فاعل خلال جائحة كورونا بتنفيذه العديد من المبادرات النوعية، ورفده لجهود القطاع الصحي الحكومي لتخفيف آثار الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بتعزيز التكامل مع القطاع الصحي الخاص بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الطبية للمواطنين، حيث يتم حوكمة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، للمرضى من المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية في الحالات الطارئة، والرعاية الصحية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، وفقًا للمعايير العالمية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:38 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:16 AM

وزير الصحة يناقش مع عدد من رجال الأعمال مبادرات تطوير القطاع

استعرض الجهود والخطط المنفذة لتجويد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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التقى وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم، بعدد من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة.

وناقش الوزير الجلاجل معهم خلال اللقاء المبادرات التطويرية للقطاع الصحي، مستعرضًا الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مثمنًا معاليه الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة الاستثمارات الصحية من خلال تسهيل اجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما أنشأت مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي مشاركة القطاع الصحي الخاص كأحد أهم أهداف التحول الصحي، الذي سيكون له أثر مهم في تطوير القطاعات الصحية، حيث تتم الآن إعادة ترتيب النظام الصحي بالكامل بالمملكة سواءً الحكومي أو الخاص.

وأسهم القطاع الصحي الخاص بشكل فاعل خلال جائحة كورونا بتنفيذه العديد من المبادرات النوعية، ورفده لجهود القطاع الصحي الحكومي لتخفيف آثار الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بتعزيز التكامل مع القطاع الصحي الخاص بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الطبية للمواطنين، حيث يتم حوكمة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، للمرضى من المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية في الحالات الطارئة، والرعاية الصحية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، وفقًا للمعايير العالمية.

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