تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم. وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي: 1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ. 2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي. 3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة. 4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل. 5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ. 6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ. 7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ فهد العتيبي سبق 2021-07-31 تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.

وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:

1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.

2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.

3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.

4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.

5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.

7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:03 PM

اخر تعديل 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 07:31 AM

جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ نبهت عبر "سبق" على جميع الطلبة بـ7 نقاط





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تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.

وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:

1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.

2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.

3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.

4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.

5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.

7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.