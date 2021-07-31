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جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

نبهت عبر "سبق" على جميع الطلبة بـ7 نقاط

تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.
وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:
1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.
2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.
3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.
4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.
5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.
6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.
7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

جامعة الطائف

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جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ
سبق

تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.
وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:
1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.
2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.
3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.
4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.
5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.
6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.
7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:03 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:31 AM

جامعة الطائف تعلن غدًا الأحد نتائج القبول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ

نبهت عبر "سبق" على جميع الطلبة بـ7 نقاط

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
955

تعلن جامعة الطائف، يوم غد الأحد، الساعة 12 ظهرًا -بمشيئة الله تعالى- عن نتائج القبول بالجامعة على درجتي البكالوريوس والدبلوم.
وتود عمادة القبول والتسجيل عبر "سبق"، التنبيه على جميع الطلبة بما يلي:
1- تستمر فترة تثبيت القبول 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ.
2- يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي، مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي.
3- عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة يُلغي قبول الطالب في الجامعة.
4- على الطلبة المقبولين في البكالوريوس، فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية؛ لضمان نزول المكافأة الشهرية.. ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل.
5- يسجل الطالب جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.
6- سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة وآلية التسجيل فيها يوم الأربعاء 3/ 1/ 1443هـ.
7- إعلان نتائج قبول الطلبة المقيمين (المنح الداخلية) يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ.

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