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صحيفة "صن": بريطانيا وضعت خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض

سيناريو على غرار وفاة ستالين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة "صن" إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته، عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عامًا) إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بـ"داونينج ستريت" من أواخر مارس؛ لكنه نُقِل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقّى علاجًا بالأكسجين، وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وبعد خروج جونسون، قال مستشفى سانت توماس إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء؛ لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.

وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون: "كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة".

فيروس كورونا الجديد بوريس جونسون

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صحيفة "صن": بريطانيا وضعت خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة "صن" إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته، عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عامًا) إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بـ"داونينج ستريت" من أواخر مارس؛ لكنه نُقِل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقّى علاجًا بالأكسجين، وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وبعد خروج جونسون، قال مستشفى سانت توماس إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء؛ لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.

وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون: "كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:18 AM

صحيفة "صن": بريطانيا وضعت خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض

سيناريو على غرار وفاة ستالين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة "صن" إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته، عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عامًا) إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بـ"داونينج ستريت" من أواخر مارس؛ لكنه نُقِل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقّى علاجًا بالأكسجين، وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وبعد خروج جونسون، قال مستشفى سانت توماس إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء؛ لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.

وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون: "كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة".

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