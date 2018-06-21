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إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

طالبت المرشحين بسرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا؛ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "تحقق من حالة الطلب"، مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين المقبل الموافق لـ21 من شهر شوال الجاري، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في "اليوتيوب".

وأكد الدكتور "آل مريح"، أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إغلاق ملفهم تلقائيًّا؛ مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات؛ داعيًا الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة "استعراض طلب سابق" في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

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اعلان
إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
سبق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا؛ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "تحقق من حالة الطلب"، مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين المقبل الموافق لـ21 من شهر شوال الجاري، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في "اليوتيوب".

وأكد الدكتور "آل مريح"، أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إغلاق ملفهم تلقائيًّا؛ مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات؛ داعيًا الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة "استعراض طلب سابق" في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
02:33 PM

إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

طالبت المرشحين بسرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا؛ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "تحقق من حالة الطلب"، مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين المقبل الموافق لـ21 من شهر شوال الجاري، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في "اليوتيوب".

وأكد الدكتور "آل مريح"، أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إغلاق ملفهم تلقائيًّا؛ مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات؛ داعيًا الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة "استعراض طلب سابق" في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

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