"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 06 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.

وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.