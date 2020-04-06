النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 06 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.
وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 06 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.
وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
03:48 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:16 PM

"الصحة": تسجيل 138 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ551 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
46,428

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 06 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.
وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,945

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة