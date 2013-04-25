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"التدريب التقني والمهني" تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الإستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.


وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الأساسية المرتبطة بالعملية التدريبية، كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواءً على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدةً أسلوب التدريب -عن بُعد- في برامجها التدريبية لهذا العام مما يسهم في تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمستفيدين من منسوبي المؤسسة أو من خارجها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم تنفيذ لقاء افتراضي مصاحب لفترة البرامج المساندة سيناقش فيه عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على المتغيرات المؤثرة على التدريب وكيفية التعامل معها بالتعاون مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.


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"التدريب التقني والمهني" تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الإستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.


وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الأساسية المرتبطة بالعملية التدريبية، كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواءً على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدةً أسلوب التدريب -عن بُعد- في برامجها التدريبية لهذا العام مما يسهم في تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمستفيدين من منسوبي المؤسسة أو من خارجها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم تنفيذ لقاء افتراضي مصاحب لفترة البرامج المساندة سيناقش فيه عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على المتغيرات المؤثرة على التدريب وكيفية التعامل معها بالتعاون مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.


25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:33 PM

"التدريب التقني والمهني" تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الإستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.


وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الأساسية المرتبطة بالعملية التدريبية، كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواءً على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدةً أسلوب التدريب -عن بُعد- في برامجها التدريبية لهذا العام مما يسهم في تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمستفيدين من منسوبي المؤسسة أو من خارجها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم تنفيذ لقاء افتراضي مصاحب لفترة البرامج المساندة سيناقش فيه عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على المتغيرات المؤثرة على التدريب وكيفية التعامل معها بالتعاون مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.


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